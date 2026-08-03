Myhre se le vuelve a escapar al Elche

El largo interés del Elche por Felix Horn Myhre ha terminado sin el desenlace deseado. El centrocampista noruego, por el que el club franjiverde ha presentado varias ofertas desde el verano pasado, ha elegido continuar su carrera en el West Bromwich Albion.

El futbolista disputó este domingo su último partido con el Brann y este lunes ha partido a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el conjunto de segunda división inglesa.

El acuerdo todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero en Noruega dan por cerrado su destino y el club de Bergen ha oficializado su marcha. Según la información publicada por el diario local Bergensavisen, el West Brom pagará hasta alrededor de 3,6 millones de euros por el centrocampista.

Más dinero por jugar en segunda inglesa

El club inglés también habría presentado al jugador unas condiciones salariales sensiblemente superiores a las ofrecidas por el Elche, factor decisivo para inclinar una operación en la que el conjunto ilicitano había vuelto a tomar la iniciativa hace una semana.

Myhre se despidió del Brann como titular este domingo en la victoria liguera por 3-2 ante el Rosenborg, en el que fue su último encuentro después de cinco temporadas en el conjunto de Bergen. Per-Ove Ludvigsen, director deportivo del conjunto noruego, había avisado con anterioridad al encuentro que sería la despedida del futbolista.

Su salida se produce con el mercado abierto y con el club noruego eliminado recientemente de la previa de la Liga Conferencia, una circunstancia que facilitaba esta vez una negociación que había resultado imposible durante el curso anterior.

El Elche comenzó a trabajar en su incorporación hace más de un año, pero el Brann rechazó entonces desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes porque afrontaba la clasificación para la fase de liga de las competiciones europeas. El interés se mantuvo durante el mercado de invierno, pero las circunstancias deportivas volvieron a impedir su salida.

La entidad franjiverde regresó a la carga este verano con una oferta inicial de 2,5 millones de euros. Myhre terminaba contrato en diciembre de 2027 y el Brann afrontaba una de sus últimas oportunidades para obtener una cantidad importante por su traspaso. El propio futbolista tampoco había escondido anteriormente su predisposición a probar suerte en La Liga.

La operación reunía, por tanto, más condiciones para prosperar, pero la entrada del West Brom justo después de la oferta franjiverde cambió el escenario. Siguiendo la información del Bergensavisen, la mayor capacidad económica del equipo inglés terminó por apartar al Elche de la carrera por el traspaso.

El West Brom ya conocía bien el mercado del Brann. El pasado verano incorporó desde el mismo club al delantero Aune Heggebø mediante una de las ventas más importantes de la historia de la entidad noruega.

La insistencia del Elche durante tres ventanas de fichajes demuestra el valor que la dirección deportiva concedía a Myhre. A sus 27 años, el internacional noruego puede actuar como interior, mediapunta o futbolista de banda. Su capacidad para conducir, asociarse y llegar desde segunda línea respondía a varias de las necesidades detectadas en la plantilla ilicitana.

Facundo Buonanotte, en el radar

La situación obliga ahora al Elche a activar las alternativas. Según adelanta Germán García Grova, del canal deportivo argentino TyC Sports, desde las oficinas del Martínez Valero se ha trasladado al Brighton interés por la cesión del mediocampista argentino Facundo Buonanotte.

Noticias relacionadas

El futbolista de 21 años, con capacidad de conducción y ruptura de líneas, podría aportar soluciones muy necesitadas por Martín Anselmi. El centro del campo es una de las demarcaciones todavía pendientes de completar en la plantilla, especialmente afectada después de la pérdida de Aleix Febas.