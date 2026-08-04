"Estoy convencido de que Umaru es un chico muy aprovechable para la primera plantilla del Elche en un futuro"

Es el nombre propio de la pretemporada del Elche. En un julio de apenas novedades, Umaru Konare se ha erigido como la gran revelación franjiverde del verano. Cuatro goles en cuatro partidos. Son los números en frío que avalan al delantero. Además, enviados al fondo de la red de todas las maneras. Desde dentro o fuera del área, al primer toque o incluso tras una larga conducción desde el centro del campo, dejando a defensores por el camino.

Su historia, tanto dentro como fuera del campo, es distinta a la de gran parte de los canteranos presentes durante esta semana en Algorfa, en el "stage" que está celebrando el equipo de Martín Anselmi. Porque Umaru hace dos años y medio jugaba en 2 FFCV, octava categoría del fútbol nacional. Y ahora, camino de cumplir 22 años, se pone en el escaparate del fútbol nacional a base de goles y de trabajo.

El delantero nacido en Monforte del Cid, como sucede con tantos otros chicos que se quedan por el camino, estuvo cerca de abandonar su sueño en el verano de 2023, tras terminar la temporada en el Juvenil del Pablo Iglesias. Fue entonces cuando el Intercity se puso en contacto con él. El club alicantino le invitó a probar con su filial, que competía en Segunda Regional. Y Umaru despuntó desde el primer amistoso. "Entró al partido que se quería comer el mundo. Esa tarde hizo dos goles. Terminó y ya le dije que queríamos que fuera nuestro delantero", narra aquella anécdota David Cano, técnico del Intercity B que invitó al hispanomaliense, entonces con apenas 18 años, a probarse con el Intercity.

Konare pelea un balón durante su etapa en el Intercity B, en un partido que hizo "hat-trick". / CFI

"Umaru viene de una familia tremendamente humilde, pero eso es lo que le hace seguir peleando, creciendo y superándose. Cualquier entrenador que haya tenido, si hablas con él te van a decir lo mismo: le ves y tiene la mirada y la ilusión de un niño pequeño", destaca Cano sobre la perseverancia y la historia de superación del delantero del Elche.

"Es capaz de generar cosas él solo por la tremenda capacidad física que tiene. Tiene un potencial físico enorme. Es un jugador que, con espacios, hace mucho daño. También es goleador, tiene hambre de gol" Alejandro Sandroni — Entrenador que le hizo debutar en Primera RFEF con apenas 19 años

A base de goles, Konare derrumbó en la 2023-2024 la puerta del primer equipo del Intercity, entonces en Primera RFEF. Anotó 17 goles en 19 partidos con el filial. Y Alejandro Sandroni, conforme le vio entrenar, lo tuvo claro. "Sandro me llamó después de su primer entrenamiento con ellos para decirme: 'Este chico, solo por la energía con la que ha venido a entrenar, tiene que quedarse con nosotros'". Dicho y hecho. Umaru pasó a formar parte de la dinámica del primer equipo del Intercity, con Sandroni como valedor de su talento. "Yo le recuerdo la cara de ilusión, de querer aprender. Tenía ganas de progresar, eso es algo que se ve. Él me decía que sentía que era su momento", recuerda con cariño el técnico argentino, ahora en la Deportiva Minera.

Autosuficiente, físico y goleador

Entre las principales características de Umaru, Sandroni destaca su "autosuficiencia". "Yo desde la primera vez que le vi, aluciné. Es capaz de generar cosas él solo por la tremenda capacidad física que tiene. Tiene un potencial físico enorme. Es un jugador que, con espacios, hace mucho daño. También es goleador, tiene hambre de gol. Y tiene una gran capacidad sin balón para presionar. Es un '9' muy completo. Tú le chocas y no le tumbas. No hay manera. Pero esto ya le pasaba con 19 años”, explica el entrenador argentino, quien no esconde su aprecio personal hacia el delantero franjiverde pese a que decidiera cambiar el Ilicitano por el Intercity en el verano del 2024: "Yo le tengo mucho cariño. Es uno de esos niños a los que les tiene que ir bien. Es todo corazón".

Contrato hasta 2027... como mínimo

Umaru fue uno de los últimos futbolistas en sumarse a la lista de la pretemporada debido a las carencias en ataque tras la marcha de André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. Pero ha sido el que más ha destacado de todos los canteranos durante este verano. Renovó a finales de junio con el Elche, para afrontar la que será su tercera campaña en el Ilicitano. Además, firmó distintas cláusulas por las que, en caso de cumplir una serie de requisitos con el primer equipo en competición oficial, podría extender su vinculación como franjiverde de manera automática.

El canterano del Elche Umaru Konare, con el histórico peinado que portó Ronaldo Nazario en la final del Mundial del 2002. / ECF

Pese a que en sus declaraciones siempre se muestra con los pies en la tierra, consciente de que su lugar es el Ilicitano; la actual situación de la plantilla, con Fer Niño como único delantero a disposición de Anselmi, invitan a pensar que Umaru puede ser uno de los canteranos que se suban al avión rumbo a Riazor para el estreno liguero. "Yo entiendo que es muy difícil dar la oportunidad a los jóvenes, pero la magnitud de la pretemporada que está haciendo es muy alta. Yo estoy convencido de que es un chico muy aprovechable para la primera plantilla del Elche en un futuro", destaca David Cano sobre la posibilidad de ver a su pupilo debutar en Primera División.

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"Yo estoy convencido de que es un chico muy aprovechable para la primera plantilla del Elche en un futuro" David Cano — Entrenador del Intercity B que apostó por Umaru

"Yo se lo digo: eres el número 36. Hasta que no estés entre los 25 primeros, no eres del primer equipo", comenta Sandroni el delantero y su dorsal de filial, con el que está compitiendo esta pretemporada. Eso sí, el entrenador argentino tampoco duda de sus posibilidades: "Ahora le toca seguir trabajando y mejorando. Es lo único que le hará estar preparado para la ocasión, si es que le llega. Hay muchos detalles que él no controla, como por ejemplo la situación de la plantilla. Pero estoy convencido de que si le dan la oportunidad demostrará que está ahí, que está preparado. Ya lo demostró con el Intercity, a otra escala, cuando subió de 2FFCV a Primera RFEF".