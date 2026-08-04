El Martínez Valero volverá a agotar sus abonos para la temporada 2026-2027

El estadio Martínez Valero, por segunda temporada consecutiva, echará el cierre a su campaña de abonos con el aforo completo. Entre este martes y el próximo jueves, el Elche venderá los últimos 2.000 abonos, todos ellos en el anillo superior, y volverá a superar la cifra de 27.000 abonados que alcanzó el año pasado, repitiendo récord en la centenaria historia de la entidad ilicitana.

Los últimos en adquirir su abono serán aquellos que se hicieron con el Carnet Franjiverde a lo largo del mes de julio, a un precio de 49,95 euros. Este permitía tener preferencia con la apertura del periodo de Nuevas Altas, inaugurado este martes a las 10 horas. Han sido unos 2.500 los aficionados que han adquirido el Carnet Franjiverde, por lo que se estima que unos 500 se quedarán sin su abono para esta temporada.

¿Qué es el Carnet Franjiverde? El Carnet Franjiverde es una novedad lanzada este año por el Elche. A un precio de 49,95 euros, incluía un "Welcome Pack" con bufanda, pulsera y carnet físico, un 50% de descuento en entradas para partidos seleccionados por el Club, prioridad de 24 horas en la compra de entradas para los partidos Tipo A y acceso exclusivo a la venta de entradas para desplazamientos, una vez finalizado el periodo para abonados. Los titulares del Carnet Franjiverde tienen acceso preferente y, entre ellos, el orden de adquisición del carnet determinará el proceso de nuevas altas.

Para garantizar un acceso ordenado, la plataforma se habilitará de forma escalonada, a través del Área de Abonado de cada usuario, siempre a partir de las 10:00 horas:

Martes 4 de agosto : identificativos del 166.650 al 167.300, ambos inclusive.

: identificativos del 166.650 al 167.300, ambos inclusive. Miércoles 5 de agosto : identificativos del 167.301 al 168.000, ambos inclusive.

: identificativos del 167.301 al 168.000, ambos inclusive. Jueves 6 de agosto: identificativos del 168.001 al 168.700, ambos inclusive.

Cada tramo permanecerá habilitado desde su apertura, por lo que los aficionados podrán completar el proceso en cualquier momento posterior, siempre sujeto a la disponibilidad de localidades. Durante el proceso de compra, el importe abonado por el Carnet Franjiverde se descontará automáticamente del precio final del abono. Una vez formalizada el alta, el Carnet Franjiverde quedará cancelado y el aficionado pasará a ser abonado del Elche para la temporada 2026/27, dejando de disfrutar de las ventajas asociadas a dicho carnet.

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En el caso de que, tras este primer proceso, continúen existiendo localidades disponibles, el Elche valorará la apertura de un nuevo tramo de acceso para los poseedores del Carnet Franjiverde cuyos identificativos no estén incluidos en esta primera convocatoria. En ese caso, el club informará oportunamente de los nuevos plazos y tramos habilitados.