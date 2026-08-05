La defensa del Elche: continuista, bien valorada... y sujeta a cambios

Cuando falta cerca de un mes para que el mercado veraniego llegue a su fin, la defensa es la línea más poblada y de mayor nivel de toda la plantilla del Elche. Martín Anselmi ha probado hasta a ocho perfiles distintos en el trío de centrales de su 3-4-2-1 en lo que va de verano. Y, en mayor o menos medida, todos han tenido la capacidad de rendir en su sistema. Es una de las pocas posiciones en la que al equipo franjiverde no le urgen refuerzos, ya que apenas ha variado respecto a la 2024-2025.

De hecho, ha ganado en efectivos a lo largo del verano, con los regresos de Bambo Diaby y de Mati Barzic de sus cesiones... aunque el croata volverá a salir, esta vez de manera definitiva. El Mechelen belga se va a hacer en propiedad con Barzic, como ha avanzado As, tras llegar a un acuerdo con el Elche para su traspaso. A falta de oficialidad, el croata abandonará el club después de tres campañas como franjiverde, pese a haber sido uno de los canteranos que ha agradado a Anselmi durante la preparación veraniega.

Mati Barzic, que saldrá traspasado, durante un amistoso de esta pretemporada. / ECF

Con la salida del internacional con la categorías inferiores de Croacia —que dejará un traspaso importante en las arcas del club—, el entrenador argentino apostará por mantener la columna vertebral que tuvo Eder Sarabia el curso pasado. David Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas, Bambo Diaby y John Chetauya, además de Buba Sangare, que le ha probado como central diestro, y de Fede Redondo, reconvertido como "central organizador". Son las siete piezas piezas que tiene Anselmi a día de hoy, pero todo apunta a que podría haber más variaciones, junto a la de Barzic, antes del próximo 2 de septiembre.

SITUACIÓN CONTRACTUAL DE LA ZAGA DEL ELCHE David Affengruber (2027)

Bambo Diaby (2027)

Pedro Bigas (2027)

John Chetauya (2028)

Víctor Chust (2029)

Fede Redondo (2030)*

Buba Sangare (2031) *Pese a que siempre ha jugado como pivote posicional, Anselmi le ha probado como central en pretemporada.

Sobre todo porque el Elche ya ha estado cerca de dar salida a Bambo, zaguero que no entraba en los esquemas del técnico argentino antes del verano. Sin embargo, su salida frustrada al Pafos chipriota le hizo incorporarse a la preparación veraniega del Elche. Diaby es uno más en la concentración que está desarrollando el Elche en Algorfa, pero el club sigue valorando de manera positiva su marcha. Además, pese a su implicación, también ha mostrado alguna dificultad durante los amistosos para adaptarse al fútbol de Anselmi, principalmente a la hora de defender espacios abiertos.

Otra duda, tanto por adaptación como por bajo rendimiento, es el canterano John Chetauya. Asentado en la primera plantilla desde 2022, no ha terminado de ser el futbolista que la propiedad esperaba cuando apostó por él y le renovó por cuatro años en 2024 (finaliza contrato en 2028). El curso pasado encadenó varias lesiones que no le permitieron tener continuidad, y este verano vuelve a tener molestias físicas que le hacen estar lejos del ritmo del grupo. La gran novedad en la posición este verano la protagoniza Fede Redondo. El argentino, pivote de formación, está siendo situado por Anselmi como "central organizador". Con balón está rindiendo bien, pero su posición y la línea adelantada que está probando el entrenador exigen unas condiciones físicas en las que Redondo no encuentra su principal virtud.

Cuatro grandes defensores

El salto cualitativo en la zaga franjiverde llega con quienes más protagonismo tuvieron el curso pasado... y quienes apuntan a dar continuidad a su puesto en el once. Es el caso del capitán Bigas, quien conforme regrese al 100% de sus molestias físicas apunta a ser importante, pero sobre todo de Víctor Chust, Buba Sangare y David Affengruber.

Víctor Chust, antes de un partido en pretemporada. / ECF

Tanto Chust como Buba son dos futbolistas por los que el Elche ha invertido cerca de cinco millones este verano. El canterano del Madrid es quien mejor está entendiendo su rol como defensa encargado de sacar el balón, mientras que el nacido en Elche, por condiciones e implicación, se adapta perfectamente a las exigencias del central diestro en el sistema de Anselmi. Ambos apuntan a ser importantes desde el principio, sobre todo el campeón de Europa sub-19 debido a su polivalencia (también podrá ocupar el carril diestro).

Caso Affengruber

Cuando resta algo menos de un mes para el cierre de la ventana de fichajes, David Affengruber apunta a ser el central que encabece el proyecto por tercer curso consecutivo. El austriaco, que tiene un valor de 20 millones de euros según el portal Transfermarkt, cuenta desde hace varios meses con pretendientes en el mercado. De hecho, el Bournemouth, equipo que se hizo con los servicios de Álvaro Rodríguez, también llegó a tantear la situación del central según se publicó desde Inglaterra.

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Affengruber dialoga con un miembro de la expedición austriaca durante el Mundial. / D.A.

Tras un Mundial sin minutos, Affengruber está concentrado con el Elche desde hace diez días. Su contrato expira en junio de 2027, por lo que el club franjiverde afronta un verano clave en el que se ve obligado a tratar de renovar a su mejor defensor (y posiblemente también mejor futbolista)... o a asumir su adiós a coste cero el próximo verano. El futuro del austriaco marcará el devenir de una zaga que, en caso de renovar a Affengruber, gozará de una gran competencia y nivel medio para Primera División.