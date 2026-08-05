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Rafa Mir sale de España para seguir jugando al fútbol: firma por el Aris de Salónica griego

El delantero del Elche la pasada temporada, condenado por agresión sexual, cuenta con un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Grecia

Rafa Mir, condenado por agresión sexual, posa con sus nuevos colores en Grecia.

Rafa Mir, condenado por agresión sexual, posa con sus nuevos colores en Grecia. / ARIS

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Alejandro Ruiz

EFE

El delantero Rafa Mir, jugador del Elche la pasada temporada y condenado por agresión sexual, jugará cedido en el Arias de Salónica de Grecia la próxima temporada, cuando terminará contrato con el Sevilla, por lo que el griego también tiene una opción de quedarse con su ficha de manera definitiva definitiva.

"El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Rafa Mir. El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos", señala el comunicado publicado por el Sevilla.

Sobre Rafa Mir, que viajó este lunes a Grecia para someterse al reconocimiento médico e incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo, pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad helena.

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El ariete, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton inglés a cambio de dieciséis millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias. En el Elche hizo ocho goles en cerca de 2.000 minutos.

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