El Elche apuesta por el joven centrocampista Javi Morcillo: contrato hasta 2030... como mínimo

Javier Morcillo, al Elche. El acuerdo entre el club franjiverde y el Atlético de Madrid por el centrocampista ya es una realidad. Ambos clubes han hecho oficial el traspaso del barcelonés, que llega a Elche a cambio de un montante cercano a 1,5 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista, tal y como avanzó el periodista Matteo Moretto. El canterano del Sabadell firma hasta junio de 2030, con otra temporada opcional, y se convierte en la segunda cara nueva del mercado franjiverde, junto a Fer Niño; y en la quinta incorporación acometida por la propiedad, junto a las compras de Buba Sangare, Víctor Chust y Gonzalo Villar.

Morcillo, que llega para doblar la posición del pivote, ejerciendo como recambio de Marc Aguado; ha llegado este miércoles a Elche. Ha visitado el Martínez Valero, donde ha firmado su contrato como nuevo jugador del club y ha posado por primera vez con la franja. Se incorporará a la dinámica de Martín Anselmi de inmediato, tras abandonar la pretemporada del Atlético Madrileño de Fernando Torres. Las primeras semanas de julio completó alguna sesión veraniega bajo las órdenes del 'Cholo' Simeone, pero no llegó a disputar ningún amistoso.

Javi Morcillo, con el balón controlado durante la pretemporada del primer equipo del Atlético de Madrid. / ATM

El nuevo mediocentro del Elche —nacido en el 2006— surgió de la cantera del Sabadell en la temporada 2024-2025. Con apenas 18 años se hizo con el centro del campo en el equipo catalán, que entonces competía en Segunda RFEF. Aquel curso dio el salto desde el filial a principio de temporada y terminó jugando más de 2.000 minutos con el primer equipo del Sabadell, siendo clave en el ascenso a Primera RFEF vía "play-off". Su gran irrupción en la cuarta categoría no pasó desapercibido para el Atlético de Madrid, que le firmó para el Madrileño (filial colchonero) de Torres.

Debut y aprecio del Cholo

Esta temporada, la primera lejos de su casa, le costó adaptarse los primeros meses al modelo rojiblanco, en un equipo que luchó por el campeonato en el grupo 2 de la Primera RFEF. El filial del Atlético, además, contaba con varios futbolistas experimentados en el centro del campo a quienes Torres dio prioridad, como Javi Serrano (23 años) o Martín Belloti (24 años). Pero tras aclimatarse a la estructura colchonera, dio un paso al frente en cuanto al rendimiento. Desde febrero fue ganando importancia en el once, además de empezar a completar entrenamientos con el primer equipo.

Javi Morcillo organiza el juego durante el Atlético de Madrid-Barça de liga, en el que jugó 30 minutos. / ATM

Cerró la campaña jugando un total de 1.100 minutos con el Atleti B repartidos en 27 partidos, 10 de ellos como titular. Pero también tuvo varios episodios con el primer equipo, acumulando participaciones en Primera División. Simeone le hizo jugar hasta en cinco ocasiones, incluyendo una titularidad en Mestalla (donde completó una notable actuación). También jugó cerca de media hora frente al Barça en liga, el 4 de abril, cuando el Atlético de Madrid centraba sus fuerzas en las semifinales de la Champions League y se permitía el lujo de dar descanso a sus titulares en liga.

¿Cómo juega Morcillo?

Quienes más de cerca han seguido su desarrollo futbolístico en La Academia (como se conoce la cantera del Atleti) le definen como un mediocentro posicional. Se trata de una posición que necesitaba sumar efectivos tras la marcha de Aleix Febas y en la que Morcillo, pese a tener virtudes distintas a Marc Aguado, encaja por condiciones. También podría actuar Fede Redondo como pivote... pero Anselmi le ha buscado acomodo como central durante todo el verano.

Diestro y con 1,83 metros de altura, el ex del Atlético destaca por el equilibrio que aporta al equipo tanto con balón como sin él. "Es un jugador creativo, posicional y que con balón tiene una buena toma de decisiones. Es capaz de proteger muy bien el balón, utiliza bien su cuerpo para ello", destaca sobre las cualidades con balón de Morcillo Jorge San Cristóbal, especializado en la cantera del Atlético de Madrid. Además, también asegura que, en fase defensiva, el nuevo centrocampista franjiverde "transmite mucha garra, mucho trabajo. Es un jugador que choca, que roba y que intercepta. También puede ir a la presión. Es un jugador que quizá a primera vista no es el más vistoso, pero tiene trabajo y buen trato de balón".

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Diseño del Elche para anunciar la incorporación de Javi Morcillo. / ECF

En su comunicado oficial, el club franjiverde ha destacado a Morcillo como "un mediocentro que destaca por su intensidad, capacidad de recuperación y lectura táctica. A ello suma personalidad con el balón, criterio en la distribución del juego y una notable capacidad para interpretar las diferentes fases del partido, cualidades que le permiten aportar equilibrio, dinamismo y solidez al centro del campo".