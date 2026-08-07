Facundo Buonanotte ya es jugador del Elche

Agosto, tiempo de fichajes, rumores y ventas. El mercado estival no para, al igual que el trabajo en las oficinas del Martínez Valero, donde el Elche ha conseguido hacer oficial la llegada de la tercera cara nueva para afrontar su segunda temporada consecutiva en Primera División. Facundo Buonanotte ya es franjiverde y lo será durante la temporada 2026/2027 tras acordar una cesión con el Brighton & Hove Albion inglés. Una dosis de ilusión para una afición que está volviendo a responder y ya empieza a rondar el "sold out" en lo que respecta a los abonos de temporada.

Tras Fer Niño y Javi Morcillo, Facundo Buonanotte ya es la tercera cara nueva que se suma al proyecto de Martín Anselmi para tratar de mantener la categoría una temporada más. Con la incorporación del futbolista argentino, el Elche no se ha hecho con un jugador más, sino que ha ganado recorrido, presencia en área rival y calidad, sobre todo, mucha calidad. Sobre el papel apunta a ser una pieza óptima para el fútbol de Martín Anselmi y su apuesta por la presencia en campo contrario, la posesión y la valentía. Dentro del panorama internacional varios fueron los equipos interesados en los servicios de Buonanotte, pero, finalmente, el futbolista argentino decidió apostar por el proyecto franjiverde.

Facundo Buonanotte, nacido en Argentina el 23 de diciembre de 2004, empezó a despuntar a la temprana edad de 18 años en Rosario Central y le valió para despertar el interés de clubes europeos. En las filas del conjunto rosarino disputó 34 partidos entre Copa de la Liga, Liga Profesional y Copa Argentina. Vio puerta en cuatro ocasiones y en 2022 el Brighton se hizo con sus servicios tras pagar una cantidad cercana a los 11,5 millones de dólares.

Buonanotte posa con la camiseta del Chelsea. / Chelsea

Una vez llegado a Inglaterra, Buonanotte disputó un total de 13 encuentros en su primera temporada y se convirtió durante ese tramo en uno de los futbolistas más utilizados por Roberto De Zerbi. El curso terminó con el Brighton sexto en Premier League, un año magnífico que cerró con 62 puntos en total. En la 23/24, ya en su primer año completo en Inglaterra, fue de la partida en 32 encuentros, pero no fue suficiente para evitar su marcha al Leicester el siguiente verano.

El campeón de la Premier en 2016 consiguió a Buonanotte mediante una cesión sin opción de compra, apuesta similar a la del Elche de este verano. En su segunda aventura en Inglaterra sumó más de 1.500 minutos, pero la temporada terminó con un descenso a Championship. Durante el siguiente verano el club que se hizo con sus servicios fue el Chelsea, pero la importancia dentro del conjunto londinense no fue la deseada por parte del futbolista argentino.

Sin ningún tipo de continuidad se convirtió en un jugador de rotación que dejó alguna perla, sobre todo en un duelo de la Copa de la Liga inglesa. El argentino evitó un traspié ante un equipo de tercera división con un golazo que ayudó a darle la vuelta al marcador. Más tarde, en enero, llegó al Leeds United donde tampoco pudo dejar su huella.

La oportunidad de jugar en el Elche se le presenta a Buonanotte como inmejorable para poder revertir una carrera que apuntaba a ser élite. La propuesta franjiverde parece venirle como anillo al dedo dentro del marco de la liga española, ya que, otra temporada más, el conjunto franjiverde exhibirá un fútbol vistoso y de toque.

Mientras tanto, el Elche sigue inmerso en su particular pretemporada para poder llegar en un estado óptimo al debut oficial en Riazor el próximo 17 de agosto. Tras ello, en la segunda jornada de competición, el Martínez Valero recibirá al Barcelona en uno de los duelos más esperados de todo el año. Los campeones domésticos volverán a pisar el verde del feudo franjiverde tras haberlo hecho el 31 de enero con un triunfo por tres a uno.

En su comunicado, el Elche ha definido a Buonanotte como un "futbolista versátil, con capacidad para actuar como mediapunta, extremo o interior ofensivo. Destaca por su calidad técnica, visión de juego, desequilibrio en el uno contra uno y facilidad para generar ocasiones de gol, cualidades que aportarán creatividad y dinamismo al ataque franjiverde".