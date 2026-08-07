El último test del Elche antes de arrancar el fuego real

Nuevo amistoso, nueva oportunidad de probar nuevos jugadores, crear sinergias y automatizar conceptos necesarios para la competición real. En el horizonte ya se divisa el debut en Riazor, pero antes llega la hora de medirse al Toulouse en la que será la última prueba veraniega para los de Martín Anselmi. Con la plantilla todavía en confección y muchos jugadores necesitados de minutos, el duelo ante el conjunto francés se presenta como la prueba definitiva antes de arrancar el fútbol de verdad, aquel en el que todo cuenta y en el que cada punto es una batalla para tratar de conseguir los objetivos.

Atrás queda una pretemporada un tanto exótica por los rivales con los que se ha enfrentado el conjunto franjiverde. Arrancó la gira veraniega ante el Kaizer Chiefs con el primer y único triunfo. Fue con un resultado de dos goles a uno y Martín Anselmi se estrenó con la franja con victoria, sin embargo, no pudo repetir triunfo en ninguno de los siguientes amistosos. El segundo compromiso veraniego fue ante el Johor malasio donde no se pudo pasar del empate a cero en un duelo típico de pretemporada en el que se intentaron probar nuevos conceptos, pero sin mucho fútbol.

En tercer lugar llegó el Al Ain de los Emiratos Árabes en otro encuentro saldado con empate. En esta ocasión se pudieron cantar más goles, ya que Umaru y Álex Sánchez vieron puerta premiando la insistencia franjiverde. Por último, el 31 de julio se vieron las caras Elche y Córdoba en Oliva en el partido más loco de la pretemporada. Umaru volvió a salir al rescate con dos goles que permitieron al conjunto franjiverde igualar un amistoso que arrancó con 0 a 2 en el marcador. Iturbe también fue clave con varias paradas que evitaron una diferencia mayor y podrían haber supuesto la primera derrota de Anselmi.

Con el Pinatar Arena como sede, el Elche se medirá al Toulouse este sábado a las 10 de la mañana. La franja se verá las caras con el noveno de la liga francesa tras haber cerrado la temporada 2025/2026 con 45 puntos, a 14 de entrar en competición europea y a 13 de disputar el “play-off” por evitar el descenso. Un rival de altura dentro del panorama internacional que ya conoce lo que significa disputar competición europea, ya que, durante las temporadas 2007/2008 y 2009/2010 disputó la Copa de la UEFA. Posteriormente, consiguió en 2024 alcanzar los dieciseisavos de final en la Europa League.

Debut de Javi Morcillo

La principal novedad de este quinto amistoso es el debut de Javi Morcillo. El centrocampista podría estrenarse con el Elche ante el Toulouse si Martín Anselmi lo viese óptimo después de convertirse en futbolista franjiverde este jueves y acumular dos sesiones de entrenamiento con el resto de compañeros.

A la espera de que lleguen más refuerzos, el Elche cierra ya la pretemporada con la competición oficial en el horizonte. La cantera volverá a tener una presencia importante en el último amistoso y como no podía ser de otra manera, Umaru apunta a sumar minutos ante el Toulouse, al igual que Fer Niño. Muchos son los jugadores que están dando un paso hacia delante en este verano a la espera de ser importantes para Martín Anselmi.