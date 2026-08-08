El Elche vence y convence antes de arrancar la competición oficial

Ante el reto más grande de esta pretemporada el Elche ha vuelto a dar su mejor versión. El control del juego corrió a cargo de un conjunto franjiverde que terminó superando al Toulouse con un abultado 3 a 0. Vieron puerta Germán Valera, Diang y Fer Niño, que se estrenó como goleador en el minuto 90 tras una gran acción entre Josan y Martim Neto. De esta forma cierra la pretemporada la franja y en el horizonte solo se divisa el duelo ante el Deportivo en Riazor.

Último amistoso en Pinatar Arena y último compromiso del verano para un Elche que ya enfila la competición de verdad, aquella en la que no valen los errores ni los deslices. Antes de viajar a Riazor, tocaba enfrentarse al Toulouse, un rival de altura dentro del panorama internacional que la temporada pasada terminó en la novena plaza de la liga francesa. Sin Javi Morcillo en el once titular, pero con un Dituro recuperado y de vuelta, el Elche afrontó un duelo cuyo objetivo era claro, terminar de asimilar los últimos conceptos de Martín Anselmi ante un club reconocible e invicto en esta pretemporada.

Con riesgos en la salida y sin mucha precisión arrancaron los muchachos de Martín Anselmi el partido, de hecho, el primer susto llegó en el minuto tres tras una pérdida de balón que el Toulouse no pudo concretar. Instantes más tarde y desde el córner el conjunto francés volvió a rondar el gol, pero no pudo ver puerta y el Elche empezó a asentarse sobre el verde con el transcurso del partido. El punto de inflexión llegó en el minuto quince, momento en el que la franja vio puerta con un tanto marca de la casa. Arrancó Ali Houary con una galopada espectacular y tras una preciosa combinación entre Gonzalo Villar, Umaru y Germán Valera, el carrilero adelantó a los suyos.

Un momento de felicidad que casi fue doble un minuto más tarde. Al Elche le costó entrar, pero una vez se hizo grande sobre el verde el conjunto franjiverde se empezó a gustar ante un rival que venía de vencer a la mismísima Real Sociedad. Con el control de la posesión corriendo a cargo de la franja pasaron los minutos hasta la primera pausa de hidratación, instante en el que Anselmi se reunió con los suyos y perfiló conceptos junto al resto del cuerpo técnico. No había dudas, el Elche estaba convenciendo ante el equipo teóricamente más poderoso de la pretemporada.

El duelo pasó del dominio franjiverde a la locura y a la intensidad. Por minutos el partido pareció un duelo oficial más que un amistoso y la figura del árbitro se hizo notar. Después de enzarzarse Gonzalo Villar y Casseres ambos vieron la tarjeta amarilla y minutos más tarde Christ Tapé recibió otra cartulina por una entrada bastante innecesaria y a destiempo. Al borde del descanso el futbolista del Toulouse rondó la segunda tarjeta en un duelo que llevaba varios minutos embarrado.

Sin cambios en el descanso

Llegó el paso por vestuarios, necesario para reposar y, también, para rebajar la intensidad del partido. Sin cambios por parte del Elche y si en lo que respecta al Toulouse arrancó la segunda mitad en un Pinatar Arena con gran presencia de público en las gradas. Con una tónica similar a la de la primera parte transcurrieron los minutos inciales, el Toulouse dominó y al conjunto franjiverde le costó encontrar la precisión previa al descanso. Rondó el tanto el conjunto francés, pero Víctor Chust lo evitó con una acción defensiva de valor gol demostrando que la apuesta por él ha sido acertada. Otro que exhibió exuberancia fue Buba Sangare minutos más tarde.

Pasado el minuto 60 Martín Anselmi empezó a introducir cambios en el partido con la entrada al verde de Tete Morente, Barzic, Martim Neto y Fer Niño por Buba Sangare, Affengruber, Gonzalo Villar y Umaru. Segundo partido de Fer Niño con la elástica franjiverde y no tardó en dejar su huella en Pinatar Arena. Con una gran descarga le entregó el balón a Ali Houary que trató de superar sin éxito a Mathys Niflore. Al igual que en la primera parte al Elche le costó entrar, pero una vez entró volvió a dominar el juego como viene siendo habitual en las últimas temporadas.

El ritmo cayó en el último tramo del partido, sin embargo, en busca de probar cosas nuevas, Anselmi cambió la formación después de la pausa de hidratación. Una de las novedades del último amistoso era la presencia de Javi Morcillo y su debut llegó en el minuto 77 tras sustituir a Marc Aguado. Hombre por hombre en una demarcación clave para el fútbol franjiverde.

El Elche se gustó y prueba de ello fueron los últimos minutos del partido. Corría el minuto 83 cuando Diang sentenció el choque tras cruzar un disparo con la izquierda, sin embargo, tuvo que ser sustituido por lesión. Pese a ello el conjunto franjiverde siguió buscando la puerta rival y en el minuto 90 se estrenó como goleador Fer Niño tras una magnífica acción por banda de Josan y Martim Neto. El Elche venció y convenció en el último test de pretemporada. 3-0 ante el Toulouse y a pensar en el Deportivo.