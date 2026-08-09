El Elche despide la pretemporada al alza

Hay ganas del fútbol verdadero, aquel en el que la competición es oficial y ya no para hasta el mes de mayo. La pretemporada y los amistosos han servido para abrir el estómago, pero nada tiene que ver con lo que se vivirá a partir del lunes 17 de agosto en Riazor. Pese a que resta una semana para el debut liguero, la plantilla sigue en proceso de confección y no es para nada descartable pensar que habrá caras nuevas por tierras gallegas. Como todos los años, agosto es un mes intenso en todas las secciones del club, desde la dirección deportiva que trabaja sin descanso hasta los propios jugadores, inmersos en la preparación física.

Después de cuajar el mejor partido de la pretemporada y superar con creces al Toulouse, la pretemporada ya es cosa del pasado y atrás queda la gira exótica con rivales de todas las partes del mundo. Pese a las dificultades en forma de lesiones y una clara ausencia de refuerzos, el Elche ha cerrado el verano invicto, yendo de menos a más, sin una excesiva carga de minutos y con los conceptos cada vez más claros. La mejor noticia posible antes de enfrentarse al Deportivo en la jornada uno.

Dentro de las noticias positivas aparecen varios nombres de la actual plantilla y Fede Redondo es uno de ellos. Después de que el club hiciese una gran apuesta por él durante el pasado verano, el argentino apenas tuvo incidencia durante la última temporada con Eder Sarabia. En muchas ocasiones se le vio faltó de ritmo y sus minutos en el verde no invitaban al optimismo, sin embargo, todo parece haber cambiado esta pretemporada. Se le incorporó como centrocampista, pero a las órdenes de Martín Anselmi se ha destapado como un gran central en la línea de tres que se ha estado viendo en los últimos amistosos.

Importancia dentro del proyecto

Seguro con el balón en los pies y atento siempre al corte apunta a ser importante en el proyecto del técnico argentino. Con Pedro Bigas mermado por los problemas físicos y sin ritmo de competición, no es descabellado pensar que Fede Redondo pueda formar parte del once titular en Riazor, al igual que Ali Houary, otro que ha cuajado una pretemporada magnífica. El canterano franjiverde ha sido uno de los más destacados durante este verano y se ha ido ganando con todo el derecho del mundo formar parte del primer equipo. La calidad era una característica que ya se le conocía de años atrás, pero en los últimos días ha dado un paso al frente y ya está tirando la puerta abajo.

A la espera de más refuerzos hay jugadores que están pidiendo protagonismo, sin embargo, no todo son noticias positivas. Ante el Toulouse Diang vio puerta y amplió la ventaja a dos tantos, pero durante el disparo notó unas molestias y tuvo que ser sustituido rápidamente. La mala suerte parece haberse cebado con el congoleño, que no consigue dejar atrás los problemas físicos que también le impidieron tener la continuidad deseada el año pasado. La actuación en el último amistoso es una ilustración de la montaña rusa emocional que está siendo su paso por el Elche.

La figura de Pedro Bigas es otra de las noticias negativas de la pretemporada. El capitán, importantísimo durante la última temporada y líder sobre el verde, no ha podido disputar ningún minuto en los cinco partidos veraniegos y se presenta ante la competición oficial sin rodaje ni ritmo de competición. No es el único, ya que, Yago de Santiago y Adam Boayar tampoco han podido ser de la partida. En lo que respecta al canterano esta pretemporada se le presentaba como una gran oportunidad para sumar minutos en una delantera huérfana, pero por culpa de las lesiones no lo ha podido aprovechar.

La mala suerte también ha acompañado a Dituro durante esta pretemporada y no ha podido disputar los minutos que, quizás, hubiese deseado. Un choque ante el Kaizer Chiefs en el primer partido le tuvo apartado del equipo hasta el duelo con el Toulouse, cuando reapareció y dejó la portería a cero. Ante su baja el que ha dado un paso hacia delante es Iturbe en busca de más minutos. A la espera de que el club pueda incorporar un tercer portero, el canterano del Atlético de Madrid no quiere volver a pasar otro año en el ostracismo sin minutos.

Por el momento la franja ha cerrado las llegadas de Fer Niño, Javi Morcillo y Facundo Buonanotte junto a Gonzalo Villar, Víctor Chust y Buba Sangare. Tres caras nuevas y seis movimientos que siguen siendo pocos para todo lo que se necesita. No hay dudas que la dirección deportiva está trabajando a destajo en conseguir una plantilla acorde al reto, por lo que habrá que estar atentos los próximos días a más noticias.