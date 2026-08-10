Deportivo-Elche: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

Cada vez está más cerca el debut en Riazor y para ello la afición franjiverde dispondrá de un total de 564 localidades para así poder disfrutar del encuentro con los suyos. El duelo, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, medirá al Deportivo de La Coruña con el Elche en un escenario que dejó buenos recuerdos en su última visita.

Las entradas tendrán un precio de 30 euros cada una y estarán disponibles desde este martes 11 de agosto, a partir de las 12:00 horas, a través del área del abonado, hasta el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 horas.

Con el objetivo de que la afición pueda disfrutar en Riazor el encuentro, el Elche está organizando un viaje en autobús al precio de 90 euros por persona. La salida será el domingo 16 de agosto a las 23:59 horas desde el estadio Martínez Valero y el regreso será tras la finalización del encuentro. Los aficionados que lo deseen, deberán realizar inscripción también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda de plazas. Si no se llegase a un mínimo se procederá a la devolución del importe.

Desde el club también han querido recordar una serie de cuestiones como que las entradas son personales e intransferibles, en los tornos de acceso será obligatorio presentar el DNI junto con la entrada o que no se admitirán ni cambios ni devoluciones.