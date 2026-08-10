El Elche de Anselmi: una propuesta continuista con sello propio

Un cambio de entrenador suele traer consigo muchas más variantes de las que, presumiblemente, se suelen esperar. Con el paso de Eder Sarabia a Martín Anselmi la dirección deportiva del Elche y sus máximos dirigentes optaron por seguir una línea continuista para prolongar el estilo de juego que tanto rédito le había estado dando en los últimos años. Más allá del propio Anselmi, todos los nombres que se vieron relacionados con la franja tenían el toque y el fútbol vistoso por bandera, pero con sus respectivos matices. Esto es lo que se ha podido ver durante la última pretemporada, ya que, pese a compartir muchos conceptos con Sarabia, el técnico argentino parece haber revolucionado ciertos aspectos, como la intensidad en la presión o la propia alineación.

Desde el primer día quedó claro que el centro del campo iba a tener una importancia capital en el Elche de Anselmi. La sala de máquinas es la demarcación por la que todo pasa y en la que se ganan los partidos controlando la posesión del balón, porque sí, otra temporada más seguirá siendo innegociable. Para ello, el Elche se ha hecho con diferentes perfiles a lo largo de los años y muchos de ellos han ido evolucionando y desplazándose hacia otras demarcaciones del campo.

Según lo visto en los últimos cinco amistosos, esta temporada el Elche jugará con dos mediocentros para la creación del juego. Ahí es donde entran los perfiles de Marc Aguado, Javi Morcillo y Gonzalo Villar. En sus hombros recaerá la presión de construir el peligro franjiverde y, también, de recuperar ciertos balones para evitar peligros innecesarios. Dentro de esta tarea el que se destapó como un maestro fue Aguado la temporada pasada, ya que se erigió como uno de los pivotes más fiables de toda la Primera División y dio un salto de madurez que, quizás, pocos podían esperar. Otro que terminó el curso a un grandísimo nivel fue Gonzalo Villar, prueba de ello fue la apuesta del club por sus servicios.

Importancia para la mediapunta

En tres cuartos de campo Martín Anselmi está optando también por alinear a dos mediapuntas. Teniendo en cuenta su historial en los últimos equipos en los que ha estado y viendo los planteamientos de esta temporada, la figura del "enganche" apunta a ser clave, por lo que Cepeda, Diang o Facundo Buonanotte deberían ser importantes semana tras semana. A los dos primeros se les ha podido ver muy motivados durante los últimos amistosos y esperan sumar más minutos con el nuevo técnico, siempre y cuando las lesiones les respeten. En lo que respecta a Buonanotte, del nuevo número diez del Elche se espera desparpajo, atrevimiento y calidad, mucha calidad.

Además de estos nombres aparecen los de Martim Neto y Ali Houary, dos futbolistas que pueden actuar tanto en la sala de máquinas como en la mediapunta. El portugués arrancó la última temporada siendo muy importante para Eder Sarabia, pero con el transcurso de los partidos perdió incidencia en el juego. Pese a ello le dio tiempo a dejar pinceladas de su gran calidad, sobre todo en la primera vuelta del campeonato.

Ali Houary es un futbolista que ha tirado la puerta abajo durante esta pretemporada. Lejos de tener presión, miedo o terror al fallo, el canterano ha sido de los más destacados en los amistosos y espera tener un papel importante durante esta temporada que está a punto de empezar. La cesión en el Mirandés parece haberle venido como anillo al dedo y Anselmi cuenta con él para la competición oficial.

Sobre el papel Fede Redondo también tendría que estar dentro de los futbolistas emplazados en el centro del campo, pero gracias a una de las novedades de Anselmi el argentino apunta a tener una nueva demarcación. Se ha erigido como un central más que fiable y ha cuajado grandes actuaciones en el eje de la defensa. La línea de tres le está beneficiando y en sus poderosas salidas con el balón el Elche ha encontrado un tesoro.

Si en cinco amistosos ya se han observado cambios respecto a lo visto con Sarabia la temporada pasada, a lo largo del curso poco tendrá que ver una cosa con la otra. Quizás, el único aspecto similar será la posesión del balón, pero en los matices introducidos por cada entrenador está la belleza del fútbol.