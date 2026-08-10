El Elche innova en su nueva segunda equipación

Tras anunciar tanto la primera equipación como la tercera para su segunda temporada consecutiva en Primera División, el Elche ha presentado su segunda indumentaria de la mano de Nike. "De los colores de nuestra ciudad nace nuestra nueva piel", con este lema ha desvelado la entidad una nueva equipación en la que se ha innovado, se le ha dado mucha importancia al color morado y se ha apostado por una imagen sofisticada. Con esta nueva piel los diferentes equipos que forman la entidad recorrerán los campos de España en busca de triunfos, puntos y alegrías para una afición que no abandona.

Josan y Bigas posan con la nueva equipación. / Elche CF

Con una mezcla entre el rojo y el azul, los dos colores que más identifican a la ciudad de Elche, nace el color morado elegido para esta segunda equipación. "Una combinación que traslada a la camiseta un vínculo directo con la ciudad y sus colores, reinterpretados en una propuesta contemporánea que une identidad y diseño", narraba el comunicado del club acerca de la nueva indumentaria.

Saliendo completamente de la zona de confort y distando mucho de las últimas equipaciones, con esta camiseta se ha querido reconocer uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Palmera Imperial. Además, el diseño incorpora sobre el fondo morado un patrón gráfico de tramas punteadas en ondas que aporta dinamismo y un marcado carácter contemporáneo. El escudo de la entidad luce con una combinación de dorado y morado, mientras que los patrocinadores y la publicidad aparecen en color dorado, lo que genera impacto visual y un contraste.

La tecnología Nike Dri-FIT también estará presente en la camiseta con un tejido técnico de alto rendimiento que ayuda a gestionar la humedad, absorbiendo el sudor para mantener la piel seca. De esta manera queda completa la colección de camisetas del Elche para la próxima temporada y la segunda indumentaria ya está disponible en las tiendas, tanto en su versión online como en los establecimientos físicos.

Ahora solo falta ver si a esta nueva equipación le acompañan buenos resultados y recuerdos positivos a lo largo de los años. Sin ir más lejos, la segunda equipación de la temporada pasada dejó en la memoria la salvación de Montilivi con el gol de Álvaro Rodríguez.