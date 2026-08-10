La maldición del debut liguero vuelve a retar al Elche

Cada vez está más cerca el esperado debut y la afición ya cuenta los días para ver a su franja estrenarse en la categoría de oro del fútbol español. Las sensaciones son positivas y muchos futbolistas parecen haber dado un paso al frente, sin embargo, hay una maldición que lleva azotando al equipo del Martínez Valero durante toda su historia. Para encontrar el último triunfo del Elche en un debut liguero hay que retroceder 53 años en el tiempo y en sus últimos doce estrenos en Primera no ha podido sumar los tres puntos en ninguno. Un balance alarmante que se tratará de revertir el próximo lunes en Riazor.

En los últimos debuts la fortuna no parece estar del lado franjiverde. La temporada pasada, ante el Betis, el Elche retornó a la Primera División y lo hizo por la puerta grande con un partido en el que dominó al conjunto andaluz y fue superior. Pese a ello, no pudo sumar los tres puntos y tuvo que igualar un partido que arrancó en contra con un tanto de Aitor Rubial. Germán Valera consiguió el empate en el minuto 81 desatando la locura en un Martínez Valero que estaba viendo a su equipo cuajar un magnífico debut. Fue el preludio de una temporada mágica que cerró el telón con una permanencia histórica y agónica.

Para encontrar el último triunfo franjiverde en un estreno hay que retroceder 53 años. Corría la temporada 1973/1974 cuando, en el estadio Altabix, el Elche superó nada más y nada menos que a un Barcelona que terminó la temporada como campeón de liga. A las órdenes de Roque Olsen, la franja sumó los primeros tres puntos gracias a un tanto tempranero en el minuto cinco de Chiva. Aquella temporada terminó con 29 puntos y con una salvación por la mínima.

La tónica de esperar hasta el último minuto en los mercados de fichajes por parte de Christian Bragarnik y su comisión deportiva tampoco está ayudando a sumar victorias en los debuts. Las alineaciones en las primeras jornadas poco están teniendo que ver con las que terminan las temporadas y solo hay que ver la del curso pasado. Ante el Betis tuvieron minutos jugadores como Ali Houary, Jairo o Mourad, tres figuras que, más tarde, hicieron las maletas. Esta forma de trabajar le está dando rédito al Elche con ascensos mágicos y permanencias tremendas, pero bien es cierto que no ayuda a dejar atrás esta maldición.

En sus 25 temporadas en Primera División, el Elche solo ha sido capaz de vencer en tres estrenos, empatar ocho y perder los catorce restantes. Desde aquel triunfo hace 53 años en Altabix ante el Barcelona han pasado doce debuts y la franja no ha podido sumar de tres en ninguno. En el recuerdo quedan partidos como el 3-0 ante el Betis de la 2022/2023, el 0-3 de la 20/21 ante la Real Sociedad, el 3-0 del Barcelona en la 2014/2015 o el 3-0 ante el Rayo Vallecano del curso 2013/2014. El próximo lunes llegará la hora de medirse al Deportivo, un recién ascendido que se ha reforzado a las mil maravillas para su vuelta a Primera División.