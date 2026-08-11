La llegada del lateral Revivo al Elche se enfría

El Elche necesita reforzar el carril zurdo. Es una de las posiciones que todavía faltan por doblar en la plantilla de Martín Anselmi. Un puesto en el que se fichará antes del próximo 2 de septiembre, cuando cerrará la ventana de fichajes. Con esa intención, el club franjiverde, como contó INFORMACIÓN, sigue teniendo en su agenda al lateral israelí Roy Revivo... pero es una operación que se va enfriando.

El Elche y el Maccabi Tel Aviv, club en el que Revivo tiene contrato hasta junio de 2027, no han seguido acercando posturas por el traspaso del jugador tras la oferta rechazada hace una semana, por una cifra ligeramente inferior a los 2 millones de euros. Y su desembarco en el Martínez Valero está completamente aparcado.

Roy Revivo celebra un gol con el Maccabi Tel Aviv, la pasada temporada. / MACC

El vigente campeón de Copa de Israel consideró la propuesta franjiverde insuficiente por el que es, a día de hoy, su futbolista con más mercado. La propiedad franjiverde, tras conocer las pretensiones que el Maccabi tiene por el lateral, ha dejado aparcada su incorporación al equipo ilicitano... de momento. No se descarta que el Elche vuelva a insistir por él si el mercado avanza, pero cuentan que la operación, por todas las partes, está viviendo un importante distanciamiento. Que a día de hoy, lo más probable es que el carrilero de 23 años no llegue al equipo de Anselmi.

Otras propuestas

Revivo es un carrilero que tiene capacidad física para recorrer la banda y que destaca especialmente en la faceta ofensiva. En la temporada 2025-2026 repartió hasta 15 asistencias en 52 partidos. Zurdo y con 1,85 metros de altura, cuenta con un valor de mercado de 4,5 millones de euros según el portal Transfermarkt. El jugador internacional con Israel quiere salir del Maccabi este verano, club al que entró como canterano en 2011. Termina contrato en junio de 2027, dentro de 12 meses, por lo que su situación contractual también facilita un posible traspaso.

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Además de la opción del Elche, Revivo cuenta con otras propuestas que a día de hoy emergen con mucha más fuerza que la franjiverde, que son más cercanas a lo que pretenden todas las partes implicadas. El futbolista quiere dar el salto a una de las cinco grandes ligas, donde, además de en España con el Elche y otros dos clubes, también cuenta con intereses de países como Italia o Portugal.