Víctor Chust: "Anselmi y Sarabia son parecidos en su forma de ser, pero apuestan por un Elche distinto"

Tiene 26 años, pero su trayectoria y su peso dentro del proyecto le sitúan como una de las voces autorizadas en el vestuario del Elche. Víctor Chust (Valencia, 2000) afronta su segunda campaña como franjiverde tras ser clave en la consecución de la permanencia. El valenciano recuerda a Eder Sarabia con cariño, a quien aprecia mucho como técnico: "Poca gente entiende el fútbol tan bien como Eder". Pero también valora a Martín Anselmi: "Me gusta su propuesta, me siento cómodo". El canterano del Real Madrid habla sobre cómo se gestó su fichaje en propiedad, el estilo de Anselmi y sus particularidades, el balón parado, la estadística aplicada al fútbol... y sobre su compañero en la zaga David Affengruber. "Es un privilegio poder jugar con él, esperemos que se quede", afirma sobre el austriaco.

Pregunta: Empecemos por junio. El Elche se queda en Primera y usted terminaba su cesión. ¿Cómo vivió esas semanas?

Respuesta: La situación estaba clara. Había una cantidad estipulada y pactada entre clubes y el Elche, según terminamos la temporada pasada, ya me dijo que su intención era que me quedase, que estaban muy contentos conmigo. A partir de ahí, quedaba el acuerdo entre clubes. Pero hasta donde yo sé, ha sido todo bastante rápido y bastante fácil.

P: ¿Tuvo alguna duda sobre si continuar? Fueron semanas muy movidas con el adiós de Eder, el club se tomó un buen tiempo para decidirse por Anselmi...

R: No, la verdad que no. Yo estaba convencido y ellos siempre me mostraban confianza, incluso cuando no había entrenador. Es cierto que me trasladaron que el entrenador era la prioridad durante el mercado y que una vez llegara se haría lo mío. Pero yo estaba tranquilo en ese aspecto porque también teníamos ya un acuerdo personal en caso de seguir. Hubo alguna otra opción, pero no las llegué a valorar porque el Elche tenía también una opción preferencial para ficharme. Fue sencillo, la verdad.

Víctor Chust, antes de un partido de esta pretemporada. / ECF

P: Termina firmando con el Elche hasta 2029, ya con Anselmi como entrenador. ¿Cómo se ha vivido desde dentro la pretemporada con el nuevo míster?

R: Dura, muy dura. Es un cuerpo técnico que mete mucha caña y con el calor que está haciendo ha sido mortal. Pero bueno, estamos todos ilusionados con el proyecto que tiene muchas cosas parecidas a lo anterior, pero también otras distintas a lo que veníamos haciendo. Va a ser un año bonito y difícil, estoy convencido de que será al menos tan bueno como el pasado.

P: ¿Cómo es Martín Anselmi con el vestuario? ¿Hay muchas diferencias respecto a Eder en el trato con el futbolista?

R: Son parecidos. Tanto Martín como Eder son personas cercanas que hablan mucho con el futbolista, creen mucho en el bienestar de la persona por encima de lo que es el jugador.

"A mí me encanta ese rol (actuar como líbero) porque disfruto mucho con el balón" Víctor Chust — Defensa del Elche CF

P: En su caso particular, ha jugado mucho durante la pretemporada como "central organizador", en el medio de la defensa. ¿Cómo está siendo la adaptación a ese nuevo rol?

R: Bien. La línea de atrás nos seguimos sintiendo muy protagonistas como el año pasado. Con Martín, al central del medio muchas veces le toca hacer de líbero y después en salida se incorpora como "6" (mediocentro). A mí me encanta ese rol porque disfruto mucho con el balón. Siempre he tratado de buscar proyectos con ese perfil porque creo que me favorece a la hora de sacar mi mejor versión.

Víctor Chust, durante un instante de la entrevista en las instalaciones de La Finca Golf Resort, en Algorfa el pasado jueves. / INFORMACIÓN

P: ¿Había ocupado una posición similar a la que ahora le pide Anselmi en algún momento de su carrera?

R: Bueno, cuando era muy pequeño sí que jugué durante una época como "6". Y ya de más mayor, en algún partido por las circunstancias me ha tocado estar más delante. Pero bueno, tampoco difiere mucho a jugar como central porque sigues viendo el fútbol de cara. Pero bueno, es cierto que ganas algún metro y se abre alguna opción de centrar o de pegar a puerta. También de dar pases más definitivos. En mi caso, es algo que se agradece.

"Cuanto más control tengamos sobre los datos y todos los parámetros que se pueden medir, más cerca estaremos de ser un equipo fuerte" Víctor Chust — Defensa del Elche CF

P: Se ha hablado mucho sobre Anselmi y su percepción de la estadística y el dato aplicado al fútbol. ¿Cómo se extiende esa relación al vestuario?

R: Sí, ya hemos hablado alguna vez sobre los datos tanto en lo individual como en lo colectivo. Es un espejo en el que mirarse, pero también nos dice mucho que no lo son todo. Muchas veces hay cosas que se transmiten dentro de un terreno de juego que luego los datos no los reflejan. Pero bueno, cuanto más control tengamos sobre los datos y todos los parámetros que se pueden medir, más cerca estaremos de ser un equipo fuerte.

P: Junto a Martín Anselmi llegó José Rodríguez, especialista en el balón parado que pertenecía a la Real Sociedad el curso pasado. En el primer amistoso frente al Kaizer Chiefs, se hizo un gol en una acción ensayada a la salida de un córner, en la que usted participó directamente. ¿Se ha hecho mucho énfasis en ello durante este verano?

R: Sí. Quizá es algo en lo que el año pasado no entrábamos mucho, nos centrábamos más en otras facetas. Pero este año Martín le está dando mucha importancia. Como te he dicho antes, los datos están ahí y en Primera División el balón parado te puede dar o quitar muchos puntos. Tampoco hay que obsesionarse ni centrarse solo en eso, porque aunque lo entrenes muchísimo dependes de varios factores en cada acción. Pero sí que se está entrenando mucho.

"Quizá (el balón parado) es algo en lo que el año pasado no entrábamos mucho, nos centrábamos más en otras facetas. Pero este año Martín le está dando mucha importancia" Víctor Chust — Defensa del Elche CF

P: Volviendo a Eder. ¿Viste venir su adiós?

R: No, para nada. Además, teníamos muy buena relación pese a que no le conocía de antes. Fue un poco dolorosa. Me enteré la mañana de la rueda de prensa, en el mismo momento que todos. Y mira que ya había preguntado: "Oye, ¿vais a seguir el año que viene?". En principio era un sí. Que se fuera nos ha dejado tristes por una parte, porque individualmente ha sacado mi mejor versión. Pero bueno, me quedo con lo cercano que ha sido siempre y con su manera de entender el fútbol. Creo que muy poca gente entiende el fútbol tan bien como Eder. Es una pena, nos entendíamos muy bien.

P: En varias entrevistas has mencionado lo mucho que aprendiste de Carlo Ancelotti durante tu etapa en el Real Madrid. ¿Pondrías a Sarabia en su mismo escalón?

R: Sí. Cada uno te enseña una cosa diferente. Pero Sarabia, por la manera en la que yo entiendo el fútbol, me ha dado un plus. Me ha hecho jugar como yo siempre he entendido este deporte, y eso es algo que quizá había perdido estos años por la competitividad de otros proyectos, donde muchas veces se dejaban llevar por el resultadismo del corto plazo. Sarabia miraba más allá.

"Sarabia me ha hecho jugar como yo siempre he entendido este deporte, y eso es algo que quizá había perdido estos años por la competitividad de otros proyectos, donde muchas veces se dejaban llevar por el resultadismo del corto plazo" Víctor Chust — Defensa del Elche CF

P: Ha mencionado que Anselmi y Sarabia son parecidos en su trato personal con el futbolista. Pero en la propuesta futbolística, ¿qué conceptos les separan?

R: Donde más hemos notado el cambio es en el concepto de ser un bloque y, desde ahí, tener la capacidad de presionar hacia adelante. Las propuestas de los dos tienen diferencias. También el tema de la línea adelantada, que quizá en algunos momentos ha estado algo descoordinada pero es algo normal, llevamos poco tiempo entrenándolo. Estamos haciendo mucho énfasis en mejorarlo, iremos corrigiendo detalles que no han salido tan bien. Que la gente se quede tranquila con eso.

P: ¿Se siente cómodo jugando a tantos metros del área propia?

R: Yo personalmente sí. Siempre he pensado que cuanto más fuera tengas la línea, ante puedes recuperar el balón. También con los delanteros que son rápidos, es más fácil dejarles en fuera de juego y no competir con ellos al espacio, porque ahí sí que sufriríamos más. Yo estoy cómodo, la verdad.

Víctor Chust da un pase durante un partido de esta pretemporada. / ECF

P: Un jugador capital por sus condiciones para que esa idea funcione es David Affengruber. ¿Cómo es tenerle al lado?

R: La verdad que tenemos muy buena química. Nos entendemos bien. La verdad que es un orgullo jugar con él, es un chico excepcional que entiende muy bien el fútbol y, sobre todo, le pone muchas ganas y es muy comprometido con todo lo que hace. Un jugador que le mete mucha seriedad al equipo atrás y nos permite competir al máximo nivel.

P: Se habla mucho sobre su futuro, ya que termina contrato en junio de 2027. ¿Es la baja del austriaco la más sensible que podría sufrir el equipo?

R: A día de hoy, seguro porque ya hemos perdido gente muy importante. Es uno de los que más cartel puede tener, sobre todo después de venir del Mundial. Sería una baja muy dura, pero confiamos en que se quede. Yo quiero que siga.

"A Fer Niño le veo un perfil de delantero muy parecido a Álvaro Rodríguez" Víctor Chust — Defensa del Elche CF

P: Usted coincidió con Fer Niño hace cinco años, en eliminatorias clasificatorias para el Europeo sub-21 del 2021. ¿Le ve preparado para dar el salto a Primera y coger el testigo goleador de Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva?

R: Al final no lleva mucho con nosotros, pero se está adaptando bien. Me consta que la gente de arriba (la propiedad) se fija mucho en que lleguen al equipo buenas personas, y Fer (Niño) es un trozo de pan. Yo ya le conocía, pero está todo el vestuario encantado con él. Es un perfil que ya suma solo por su forma de ser fuera del campo, pero dentro del campo también nos va a dar mucho. Le veo un perfil muy parecido a Álvaro Rodríguez. Nos va a dar mucho.

P: Sobre los chicos del filial que han hecho la pretemporada. Uno de los futbolistas en los que más fe se tiene de cara a los próximos años es David Hernández (central de 18 años). Ocupa la misma posición que usted, es internacional con las inferiores de España y debutó con Sarabia el año pasado. ¿Qué futuro le ve?

R: Él mismo se pondrá su techo. Tiene un futuro muy prometedor porque es muy bueno. Es un chico siempre atento a todos los consejos que le puedas dar. Creo que tiene que competir, jugar muchos partidos y coger esa experiencia que todavía le falta. Pero seguro que tiene un futuro muy bonito. La gente más mayor como Mati (Dituro), Pedro (Bigas) siempre está muy encima. Es que a su edad, es muy importante ir cogiendo desde pronto hábitos y actitudes de futbolista profesional. Disfrutarlo mucho porque en cuanto te quieres dar cuenta... yo hace nada tenía también 18 años y ahora tengo 26. El tiempo pasa volando.

P: El otro nombre de la cantera es el Pichichi del verano, Umaru Konare...

R: Es un chico muy humilde, muy buen chaval. Yo siempre le digo de coña que con ese cuerpo mínimo tiene que llegar a la Premier League. Es lo que veis: un bicho que se deja todo y que pelea cada balón. Además, para su edad encaja muy bien. Se le pueden decir las cosas claras y a la cara. Es una fuente de energía para el equipo.

P: ¿Dónde ve al Elche en 10 meses?

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R: Yo creo que mínimo vamos a hacer lo del año pasado. Y si seguimos poniendo el esfuerzo que le estamos poniendo ahora, seguro que nos llegarán cosas mejores.