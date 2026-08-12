El Elche prepara sin Diang, Yago ni Osorio el estreno en Riazor

43 días han pasado ya desde el inicio de la pretemporada del Elche. Es cerca de un mes y medio. Un periodo en el que el proyecto de Martín Anselmi ha echado a andar... siempre pendiente de un nombre: el delantero Abiel Osorio. El club franjiverde se hizo en propiedad con el argentino el pasado mercado invernal, pero le dejó seis meses cedido en Defensa y Justicia. La idea era que iniciara la pretemporada bajo las órdenes de Anselmi el pasado 1 de julio, pero, según fuentes del club, problemas con el visado han impedido durante este verano su llegada a España.

Eso sí, se trata de una situación que ya se ha desbloqueado. El jugador ya está en Elche. El delantero de 24 años, nacido en Buenos Aires, ha pasado las pruebas físicas pero no ha formado parte en el entrenamiento matinal, desarrollado en el Díez Iborra a puerta cerrada, por lo que en el escenario más optimista completaría solo cuatro sesiones antes del Deportivo de La Coruña-Elche de este lunes (21 horas).

Además de la destacada ausencia de Osorio, quien en principio se incorporará mañana a los entrenamientos, Anselmi tampoco ha podido contar con Yago de Santiago ni con Grady Diang. El extremo gallego sigue teniendo problemas en su rodilla que no le han permitido tener minutos durante este verano y no estará en la convocatoria de Riazor. Por su parte, Diang se lesionó el pasado sábado en el amistoso frente al Toulouse, tras anotar un gol. Tampoco apunta al debut en liga. Quien sí ha estado es David Affengruber, tras ausentarse en la sesión del martes.

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Canteranos que siguen

Anselmi también está dando continuidad en la dinámica del primer equipo a varios futbolistas con ficha del Ilicitano. Además de los habituales Mati Barzic, Adam Boayar y Ali Houary, otros cuatro canteranos han formado parte del entrenamiento. El carrilero Álvaro Padilla (2006), el central David Hernández (2008) y la sensación del verano franjiverde, el delantero Umaru Konare (2004), resisten en la dinámica del primer equipo en esta primera semana de competición. Además, el portero Alejandro Ramos (2004) ha completado la sesión bajo palos junto a Matías Dituro, Alejandro Iturbe y Owen Bosch.