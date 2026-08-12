Fin a una espera de 43 días: Abiel Osorio ya está en Elche

Fin a la espera. A una que inició el pasado 1 de julio, con el arranque de la pretemporada, y que se ha extendido hasta este mismo miércoles. Abiel Osorio, 43 días después, está en la ciudad. El delantero argentino aterrizó a última hora del pasado martes en Elche, ya con el pasaporte en regla.

Este miércoles, pese a que no se ha ejercitado con el grupo en el Díez Iborra, 'El Tanque' ha pasado las pruebas médicas en el Martínez Valero. Y según el director general Pedro Schinocca, está en un gran estado físico pese a no haber hecho la pretemporada como franjiverde. "Por lo que me ha comentado el doctor y los preparadores físicos, está muy bien pese a no haberle podido tener desde el inicio de la pretemporada como nos hubiera gustado. Ha seguido un plan específico del preparador físico y ha estado en contacto permanente con ellos. Creemos que su adaptación, más allá del ritmo de partido, no va a ser muy difícil", explica el dirigente argentino.

Se espera que Abiel Osorio complete su primer entrenamiento con el Elche este jueves, a las 9 de la mañana en el Díez Iborra (a puerta cerrada). Será la primera vez que Martín Anselmi pueda ver al delantero en acción. En el escenario más optimista, el ex de Defensa y Justicia completará cuatro sesiones con el grupo antes del estreno en liga en Riazor, este lunes (21 horas), en lo que será un intensivo para empaparse de la propuesta franjiverde.

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Otro punta más

De esta manera, el Elche ya cuenta con Fer Niño y Abiel Osorio en plantilla —además del canterano Umaru Konare— para iniciar la competición... pero la propiedad pretende incorporar otro "9" más. "El Elche está en el mercado y tenemos opciones en la mesa. Seguro que llegará algún otro delantero, pero con Fer y Abiel ya estamos bien para la competición. Pero sí, estamos en la búsqueda de un delantero", confirmaba Schinocca este miércoles.