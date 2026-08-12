Elche CF | Pretemporada
Fin a una espera de 43 días: Abiel Osorio ya está en Elche
El delantero argentino, que no ha entrenado este miércoles en el Díez Iborra, ha completado las pruebas médicas en un gran estado físico: "La adaptación no va a ser tan difícil"
Fin a la espera. A una que inició el pasado 1 de julio, con el arranque de la pretemporada, y que se ha extendido hasta este mismo miércoles. Abiel Osorio, 43 días después, está en la ciudad. El delantero argentino aterrizó a última hora del pasado martes en Elche, ya con el pasaporte en regla.
Este miércoles, pese a que no se ha ejercitado con el grupo en el Díez Iborra, 'El Tanque' ha pasado las pruebas médicas en el Martínez Valero. Y según el director general Pedro Schinocca, está en un gran estado físico pese a no haber hecho la pretemporada como franjiverde. "Por lo que me ha comentado el doctor y los preparadores físicos, está muy bien pese a no haberle podido tener desde el inicio de la pretemporada como nos hubiera gustado. Ha seguido un plan específico del preparador físico y ha estado en contacto permanente con ellos. Creemos que su adaptación, más allá del ritmo de partido, no va a ser muy difícil", explica el dirigente argentino.
Se espera que Abiel Osorio complete su primer entrenamiento con el Elche este jueves, a las 9 de la mañana en el Díez Iborra (a puerta cerrada). Será la primera vez que Martín Anselmi pueda ver al delantero en acción. En el escenario más optimista, el ex de Defensa y Justicia completará cuatro sesiones con el grupo antes del estreno en liga en Riazor, este lunes (21 horas), en lo que será un intensivo para empaparse de la propuesta franjiverde.
Otro punta más
De esta manera, el Elche ya cuenta con Fer Niño y Abiel Osorio en plantilla —además del canterano Umaru Konare— para iniciar la competición... pero la propiedad pretende incorporar otro "9" más. "El Elche está en el mercado y tenemos opciones en la mesa. Seguro que llegará algún otro delantero, pero con Fer y Abiel ya estamos bien para la competición. Pero sí, estamos en la búsqueda de un delantero", confirmaba Schinocca este miércoles.
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