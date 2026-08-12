Tiziano Perrotta, "una joya del fútbol argentino" para el Elche del futuro

El argentino Tiziano Perrotta se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Elche. Esa es la idea y así lo ha trasladado este miércoles el director general del club, Pedro Schinocca, quien no oculta que el acuerdo con Banfield por el delantero está prácticamente cerrado. "(Tiziano) es un jugador que venimos siguiendo durante mucho tiempo. Tenemos la suerte de que esta propiedad domina mucho el fútbol sudamericano y siempre monitorizamos distintas situaciones. Perrotta es una de las joyas del fútbol argentino", asegura el mandatario.

El Elche negocia con Banfield desde hace varios días el traspaso por el "9", a quien también han tentado otros clubes como Vélez o Tigre, del fútbol argentino, o incluso el Flamengo brasileño, según se ha publicado en distintos medios de Sudamérica. Perrotta es un delantero zurdo, pero que se maneja con ambas piernas; que mide 1,80 metros. Es uno de los delanteros jóvenes más prometedores de todo el fútbol argentino, ya que en apenas 19 partidos con Banfield ha hecho ocho goles. "Es un perfil con mucha proyección que puede dar un buen rendimiento en esta liga", desvela Schinocca.

Pasaporte comunitario

El futbolista argentino está gestionando su pasaporte italiano para no ocupar plaza como extracomunitario (al Elche solo le queda una libre al contar con Abiel Osorio y Lucas Cepeda). Pese a los trámites que está realizando para conseguir la nacionalidad italiana, la idea es que llegue para salir cedido. "Seguramente en las próximas horas podremos ficharle aunque no vaya a estar aquí con nosotros. En caso de cerrarlo, la idea es poder cederle. Es un talento importante y queremos contar con él, pero es importante que él siga desarrollándose en un contexto donde tendrá minutos para seguir progresando", explicó el director general del club, confirmando que el joven delantero no se incorporará a la dinámica del primer equipo franjiverde en los próximos días.

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Tiziano Perrotta, durante un entrenamiento con Banfield. / BAN

Esa cesión, que en principio será a Defensa y Justicia, club que Christian Bragarnik maneja en Argentina; será por los próximos 12 meses. Schinocca también explica que el Elche se guardará una cláusula para poder "repescarle" en caso de necesitar al jugador en el próximo mercado de invierno, en una operación que podría hacerse oficial en las próximas horas.