César Quesada deja el Eldense para volver a los Servicios Médicos del Elche

El Elche ha comunicado este jueves el regreso de César Quesada a la estructura del club como jefe de los Servicios Médicos, cargo que ya desempeñó entre el 2011 y mayo del 2024 en distintas etapas. Quesada abandonó el club en la recta final de la "era Beccacece", tras una pelea con el entrenador argentino durante un Racing de Santander-Elche. Ahora, el licenciado en Medicina y Cirugía regresa a la entidad para tutelar la salud de la plantilla franjiverde.

Quesada, tras su marcha del Elche, se incorporó al organigrama del Eldense el pasado verano. Ha sido el jefe de los Servicios Médicos durante esta temporada, que terminó con el Deportivo de regreso en el fútbol profesional. El pasado mes de junio, el club azulgrana le trasladó su intención de que siguiera otro curso más con una mejora del contrato y una subida en las exigencias profesionales, ya que la intención del club es que el médico pasara a estar presente en cada entrenamiento de la primera plantilla (algo que no sucedía en Primera RFEF).

Quesada agradeció la propuesta, pero la declinó al no poder "compatibilizar las necesidades" del Eldense con sus otros desempeños profesionales. Por su parte, el Elche, que se quedó sin Paco Martínez, médico las dos últimas temporadas que puso rumbo al Real Murcia, volvió a contactar con Cesada para que retomara su actividad en la entidad franjiverde, con quien el médico sí que ha llegado a un acuerdo. César Quesada, además de su actividad al frente del área médica, también fue futbolista del Elche entre 1987 y 1994.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, cuenta con un Máster en Alto Rendimiento Deportivo y es especialista en Traumatología del Deporte. Además, completó su formación con especializaciones en Medicina Subacuática e Hiperbárica, Psicología de la Actividad Física y el Deporte y un Máster en Biomecánica.

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"Con su regreso, el Elche CF refuerza sus Servicios Médicos con un profesional con una dilatada experiencia y un profundo conocimiento del Club, que vuelve a ponerse al servicio de la entidad para seguir cuidando y mejorando el rendimiento de la plantilla", destaca el club ilicitano en su comunicado.