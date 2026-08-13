El Elche de los regresos sigue vivo: Ezequiel Ponce, atado

Primero fue Gonzalo Villar, después llegó Tete Morente... y ahora se vuelve a abrir la historia como franjiverde de Ezequiel Ponce. El Elche tiene cerrado el regreso del delantero argentino, en una operación avanzada por el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes sudamericano. El acuerdo entre el delantero rosarino y la propiedad sería total, a falta de oficialidad. El futbolista de 29 años regresaría al Martínez Valero procedente del Houston Dynamo estadounidense, para sumarse al ataque franjiverde junto a Fer Niño y Abiel Osorio. Cuenta con pasaporte español, por lo que no ocupará la última plaza libre de extracomunitarios (cupos sí utilizado con Lucas Cepeda y el propio Osorio).

En la MLS Ponce ha destacado de la mano del Dynamo... pero en la 2025-2026 todavía no ha visto puerta. Su regreso al club ilicitano coincide con una sequía goleadora en liga que se extiende desde el 21 de septiembre del 2025, es decir, casi once meses. Pese a ello, la propiedad encabezada por Christian Bragarnik —que siempre apostó por él durante su primera etapa— confía en recuperar la mejor versión del ariete formado en Newells's. Según las mismas fuentes anteriormente mencionadas, firmaría un contrato de una temporada y una segunda opcional.

Ezequiel Ponce, durante un entrenamiento con el Elche. / ECF

Ponce llegó a Europa de la mano de la Roma en 2015. Pasó por el Granada, el Lille, el AEK Atenas y por el Spartak de Moscú antes de fichar por el Elche. Precisamente desde el club ruso llegó cedido al Elche en enero del 2022 media temporada, con una opción de compra valorada en 4 millones de euros que el club franjiverde, pese al bajo rendimiento goleador del argentino, terminó ejecutando. El delantero mejoró su versión en la 2022-2023, cuando, pese al mal rendimiento colectivo en el centenario del club, consiguió firmar seis dianas entre liga y Copa.

Pese a su breve periplo defendiendo la franja, fue un futbolista que conectó bastante con la grada del Martínez Valero. En el verano del 2023, tras una temporada ilusionante que terminó en debacle, el Elche aceptó una oferta del AEK Athenas con la que recuperó prácticamente todo lo invertido en Ponce 12 meses atrás (salió por una cifra cercana a los 3,5 millones de euros). En la liga Griega la rompió: hizo 14 goles en 19 partidos, siendo el quinto máximo goleador de la liga. Ese gran año en Athenas, donde compitió en Europa League, hizo que el Houston Dynamo desembolsara cerca de 9 millones de euros por sus servicios en el verano del 2024. Y allí ha estado compitiendo hasta su regreso a Elche, cerrado a falta de oficialidad.

Luces y sombras en Estados Unidos

Ezequiel Ponce, que fue internacional con las inferiores de Argentina y estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha atravesado varias etapas con contrastes en Houston. Ha enviado al balón al fondo de la red hasta en 20 ocasiones en 70 partidos disputados. Firmó una gran temporada 2024-2025 con hasta diez goles en un equipo que colectivamente era de los menos competitivos de toda la MLS (terminó 12º clasificado entre los 15 clubes que compiten en la Conferencia Oeste). Pero en la 2025-2026 no ha sido capaz de encontrar el gol en más de 1.100 minutos.

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Ezequiel Ponce, con la camiseta de Dynamo Houston, durante un partido. / DH

Con el acuerdo ya cerrado y pendiente de ser anunciado por los clubes, todavía se desconoce los términos en los que abandonará el club estadounidense (si con traspaso de por medio o mediante la carta de libertad). Además, los plazos en los que llegue a la ciudad también determinarán si Ponce llega o no al debut de liga del próximo lunes (21 horas), en Riazor, ya que llega con ritmo competitivo al estar en mitad de la competición en la MLS.