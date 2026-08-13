Elche CF | Mercado de fichajes
Oficial: "Clausulazo" del Elche a Banfield por Tiziano Perrotta, quien seguirá creciendo en Argentina
El club franjiverde abona la cláusula de rescisión del joven delantero argentino, que se queda cedido en Defensa y Justicia hasta invierno... como mínimo
La incorporación de Tiziano Perrotta al Elche ya ha visto la luz. Ya es oficial. "La joya del fútbol argentino" —como se refirió a él Pedro Schinocca— firma como nuevo futbolista franjiverde tras abonar su cláusula de rescisión, de unos 3 millones de euros según varios medios de Sudamérica. El delantero pasa a ser el futbolista con mayor duración de contrato de todo el club, ya que firma por las próximas 6 temporadas, es decir, hasta junio del 2032, en una operación con vistas al futuro.
El joven delantero de 19 años (serán 20 el próximo 25 de noviembre) está en la ciudad para arreglar una serie de "trámites", tal y como dijo el director general que estaba planeado. Eso sí, tras gestionar su ficha como nuevo futbolista del Elche saldrá cedido rumbo a Defensa y Justicia, club que maneja Christian Bragarnik en Argentina. Allí seguirá creciendo como delantero Perrota, un delantero centro zurdo, pero que se maneja con ambas piernas; que mide 1,80 metros. Es uno de los atacantes jóvenes más prometedores de todo el fútbol argentino, ya que en apenas 19 partidos con Banfield ha hecho ocho goles.
Otros clubes como Vélez o Tigre, del fútbol argentino, o incluso el Flamengo brasileño también se habían interesado en su situación, pero la propiedad franjiverde ha sido capaz de convencer al futbolista de dar el salto a Europa de la mano del Elche. Arrancará la temporada 2025-2026 compitiendo en Defensa y Justicia, pero el club ilicitano se ha guardado una cláusula para poder repescarle en invierno en caso de que fuera necesario.
En su comunicado oficial, el Elche destaca a Perrotta como "una de las jóvenes promesas con mayor proyección del fútbol argentino". "El delantero ha dado sus primeros pasos como profesional en Banfield, club en el que ha demostrado el talento, la personalidad y la capacidad competitiva", explica el club franjiverde en su escrito. Respecto a sus principales virtudes, el Elche ha destacado su "calidad técnica, capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo y personalidad para asumir responsabilidades con el balón".
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