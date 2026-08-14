Barzic renueva con el Elche hasta 2030

El Elche ha alcanzado un acuerdo con Matía Barzic, defensor central de 22 años, para renovarle hasta junio de 2030. Acción con la que la entidad franjiverde ata a quien consideran uno de los "jóvenes centrales con mayor proyección del club". Contrato nuevo y buenas palabras que inspiran al futbolista para luchar por un sitio en la plantilla del equipo ilicitano.

El zaguero croata irrumpió en el primer equipo del Elche con solo 20 años, como solución a una epidemia de bajas, en la primera campaña de Eder Sarabia como entrenador. Con el crecimiento futbolístico del equipo, que ese año consiguió el ascenso a Primera, Barzic fue quedando en segundo plano y en invierno salió cedido al Eldense, donde se ganó a la afición del Nuevo Pepico Amat.

El camino del defensor continuó en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde se consolidó como un futbolista importante, disputando prácticamente la totalidad de los minutos y demostrando su fiabilidad en el fútbol profesional.

Pretemporada completa en casa

Tras esa etapa de crecimiento, el central ha vuelto a completar la pretemporada con el primer equipo del Elche CF, un entorno de máxima exigencia donde ha confirmado su progresión y dado un nuevo paso en su evolución como futbolista.

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Barzic, según relata el comunicado del club, destaca por su solidez defensiva, personalidad en la salida de balón y capacidad para imponerse en los duelos, cualidades a las que suma una notable lectura del juego, madurez competitiva y un importante margen de crecimiento.