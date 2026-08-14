El Elche da por cerrada la delantera con Ezequiel Ponce

La delantera del Elche puede quedar cerrada en cuestión de horas. Pedro Schinocca, director general del club, ha reconocido este viernes que Ezequiel Ponce es una "posibilidad muy concreta" y ha admitido que, si la operación termina de concretarse, la entidad se daría por satisfecha con la configuración del ataque para la nueva temporada.

En una comparecencia convocada para presentar a Facundo Buonanotte y Abiel Osorio, el protagonismo ha recaído en las revelaciones de Schinocca sobre los flecos todavía abiertos en la plantilla a tres días del comienzo de la competición.

"Tenemos un gran recuerdo de él, nos parece un gran jugador", ha señalado el directivo sobre el delantero argentino, cuyo regreso al Martínez Valero es inminente. Schinocca, eso sí, ha evitado confirmar un acuerdo mientras no esté firmado.

Cautela que no resta optimismo sobre la incorporación y lo que significa para la planificación de la plantilla. "En caso de que se dé todo bien, como esperamos, seguramente con la llegada de Eze podríamos tener una delantera muy competitiva y estaríamos muy conformes", ha explicado el director general.

El mercado sigue abierto

El ataque podría quedar resuelto con Ponce, pero no sucedería lo mismo con el resto del equipo. Schinocca ha confirmado que el Elche continúa buscando refuerzos y ha señalado expresamente dos posiciones: un lateral izquierdo y, posiblemente, un portero.

En este último caso, el director general ha querido remarcar que existe tranquilidad con Matías Dituro y ha destacado especialmente la progresión mostrada por Agustín Iturbide durante la pretemporada, aunque la entidad franjiverde pretende mantenerse atenta a cualquier oportunidad que permita aumentar la competencia.

Menos concluyente ha sido al ser preguntado por Rubén Sánchez como apuesta para el lateral derecho. Schinocca no ha ocultado el interés por el futbolista del Espanyol, aunque lo ha definido como "una posibilidad como muchas otras". Una posibilidad en la cual, como ha podido saber INFORMACIÓN, el Elche ha insistido durante los últimos cuatro mercados.

"El Elche está en el mercado, tenemos muchas opciones", ha explicado. La elección final estará condicionada por el presupuesto, pero también por la voluntad de sumarse al proyecto, ha añadido el director general franjiverde.

Otro frente abierto lleva el nombre de David Affengruber. El Elche quiere prolongar la vinculación del central y, según ha desvelado Schinocca, ya le ha presentado varias propuestas de renovación. La decisión, sin embargo, tendrá que esperar.

El defensa austríaco ha comunicado al club que pretende aguardar hasta el final del mercado antes de decidir sobre su futuro. Desde la entidad mantienen que cuentan con él y que cualquier eventual oferta tendría que responder a la valoración que el Elche hace de uno de sus jugadores más importantes.

Buonanotte eligió el proyecto

Buonanotte y Osorio han escuchado en primera fila las novedades de un mercado del que ellos mismos han sido protagonistas. El primero llega cedido por el Brighton y ha explicado que una conversación con Martín Anselmi fue determinante para elegir el Martínez Valero.

"Cuando surgió la posibilidad del Elche hablé con Martín y le dije que obviamente no quería escuchar más nada y que quería venir para acá", ha asegurado el mediapunta argentino, que ha destacado también las buenas referencias que había recibido tanto de la ciudad como del club.

El nuevo número 10 se encuentra físicamente preparado para competir. Ha realizado la pretemporada con el Brighton desde el 7 de julio y ha explicado que su ausencia en el último amistoso respondió exclusivamente al descanso posterior al viaje. Su posición preferida será por detrás del delantero, aunque ha destacado su capacidad para partir desde fuera, intercambiar posiciones y participar también en las tareas defensivas.

Buonanotte tampoco ha querido limitar las aspiraciones del nuevo curso únicamente a evitar el descenso. "La base es permanecer en la Liga, pero creo que el equipo está para más", ha asegurado tras destacar la unión del vestuario y la identificación de la plantilla con la propuesta de Anselmi.

Osorio, listo para el lunes

Más accidentado ha resultado el aterrizaje de Abiel Osorio. El delantero tuvo que permanecer en Argentina mientras resolvía el visado que retrasó su incorporación, aunque siguió durante ese periodo un programa específico de entrenamiento y ha asegurado encontrarse preparado para competir.

"Por mí ya estoy a disposición", ha indicado el atacante, que deja en manos de Anselmi la posibilidad de disfrutar de minutos ya en la primera jornada, este lunes contra el Deportivo de La Coruña.

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Su inscripción tampoco debería impedirlo. Schinocca ha confirmado que el club tramita su licencia y el correspondiente certificado de transferencia internacional, pero ha afirmado que "no va a haber ningún problema" para que pueda estar disponible el lunes en Riazor.