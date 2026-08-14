Port Hotels seguirá en la camiseta del Elche esta temporada

Port Hotels y el Elche han renovado su acuerdo de patrocinio para la temporada 2026/27. La cadena hotelera continuará así vinculada al conjunto franjiverde como patrocinador oficial, dando continuidad a una relación que comenzó la pasada campaña.

La renovación se ha formalizado este viernes en el estadio Martínez Valero, con la presencia de Diego Fernández Pérez de Ponga, CEO de Port Hotels, y Joaquín Buitrago, presidente del Elche.

Como parte del acuerdo, la marca volverá a aparecer en la parte posterior del cuello de la camiseta oficial del primer equipo, además de mantener presencia en distintos soportes del estadio durante la temporada.

Una relación de ciudad

La relación entre ambas entidades está también marcada por la fuerte presencia de la cadena hotelera en la ciudad. Port Hotels dispone de tres establecimientos en Elche: Hotel Huerto del Cura, Hotel Port Jardín Milenio y Hotel Port Elche, este último situado en el Parque Empresarial.

Durante la firma, Pérez de Ponga ha destacado la importancia de continuar esta colaboración que permite a la compañía estrechar sus lazos con el club y con Elche. En este sentido, subrayaba el valor de formar parte, una temporada más, del proyecto de una entidad que representa a la ciudad y que cuenta con una fuerte conexión con su afición y con su territorio.

Noticias relacionadas

Por su parte, Buitrago ha puesto en valor la confianza depositada por la cadena hotelera en el club, consolidando una relación que ambas entidades iniciaban la pasada temporada y que ahora prolongan para la 2026/27 con el objetivo de que siga teniendo continuidad en el tiempo reforzando así los vínculos de esta importante empresa con su presencia en la camiseta y diferentes soportes de marca en el estadio.