Regreso consumado: Ezequiel Ponce vuelve al Elche

Ezequiel Ponce vuelve a ser jugador del Elche. El club franjiverde ha oficializado en la noche de este viernes el regreso del delantero argentino tras alcanzar un acuerdo con el Houston Dynamo para su traspaso. El atacante firma hasta junio de 2027, con la posibilidad de ampliar su vinculación durante dos temporadas más en función del cumplimiento de objetivos.

La confirmación llega apenas unas horas después de que Pedro Schinocca, director general del Elche, diera por encarrilada la operación durante la presentación de Facundo Buonanotte y Abiel Osorio. El directivo evitó por la mañana confirmar un acuerdo que todavía no estaba firmado, pero reconoció que Ponce era una "posibilidad muy concreta", que finalmente se ha definido durante la misma jornada.

Schinocca había asegurado que con el regreso del argentino el Elche consideraría completada su delantera. "Con la llegada de Eze podríamos tener una delantera muy competitiva y estaríamos muy conformes", afirmó el director general.

Ponce se suma así a Fer Niño y Abiel Osorio como referencias para el ataque de Martín Anselmi en una línea profundamente renovada después de las salidas de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez.

Nueva etapa, tres años después

El delantero rosarino, de 29 años, ya defendió la camiseta del Elche entre febrero de 2022 y el verano de 2023. Llegó inicialmente cedido por el Spartak de Moscú y posteriormente el club ejecutó su opción de compra. En sus dos temporadas disputó 47 partidos de Liga y anotó cinco goles, a los que añadió otros dos tantos en Copa del Rey.

Su primera etapa coincidió con dos contextos muy diferentes. Participó primero en la permanencia conseguida durante la temporada 2021/22 y continuó en el equipo durante el complicado curso siguiente, que terminó con el descenso a Segunda División.

Después de abandonar el Martínez Valero pasó por el AEK de Atenas, donde recuperó su mejor versión goleadora. En la campaña 2023/24 anotó 15 goles en 29 partidos de la liga griega antes de marcharse al Houston Dynamo.

En Estados Unidos ha mantenido una producción regular. Houston realizó en 2024 la mayor inversión de su historia para incorporarlo desde Grecia y Ponce respondió con cinco goles en sus primeros diez partidos de temporada regular. Durante 2025 elevó sus números hasta los diez tantos en 32 encuentros, además de una asistencia.