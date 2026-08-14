Sarabia y Anselmi comparten que el lateral derecho Rubén Sánchez tiene sitio en el Elche

El Elche quiere a Rubén Sánchez para reforzar su carril diestro. Es la prioridad absoluta para cerrar la posición que maneja a estas alturas del mercado la propiedad franjiverde, tal y como avanzó el periodista Matteo Moretto y ha podido confirmar este periódico. El único inconveniente para que la operación se pueda cerrar reside en los intereses del Espanyol, club con el que Sánchez tiene contrato hasta junio de 2027 y que a día de hoy renuncia a darle la carta de libertad.

El lateral, formado en la cantera perica, está decidido a abandonar el Espanyol ocho años después este mercado. Y entre las distintas propuestas que tiene, varias del fútbol italiano, prioriza la del Elche. Es el interés que más seduce al catalán de 25 años... pero también el que más se prolonga en el tiempo. Concretamente desde hace dos veranos. El Elche está más cerca que nunca de fichar a Rubén Sánchez, pero no es la primera vez que pregunta por el carrilero.

Rubén Sánchez seca el balón antes de un saque de banda, con el Espanyol. / RCDE

En el verano del 2024, el club franjiverde, con Eder Sarabia recién llegado al banquillo; ya tanteó su situación. No fue posible, ya que el Espanyol no quiso reforzar a un rival directo y terminó saliendo cedido al Mirandés. Pero el secretario técnico Pepe Contreras inició una línea de contacto con el futbolista que se ha ido repitiendo de manera intermitente desde entonces. De hecho, según ha podido averiguar INFORMACIÓN, la comisión deportiva insistió también Sánchez el pasado mercado invernal, tras conocer la oferta del Celta por Álvaro Núñez. Pero el elevado traspaso que pedía el Espanyol complicó la operación y la dirección deportiva activó otras opciones, que terminaron con las llegadas de Tete Morente y Buba Sangaré.

Más cerca que nunca

En este mercado, la necesidad de reforzar el carril diestro vuelve a llevar al Elche a tener a Rubén Sánchez en su lista de prioridades, pero en esta ocasión con unas condiciones más favorables para acometer su fichaje. El acuerdo personal con el Elche no sería un problema, pero antes el club franjiverde deberá de llegar a un acuerdo con el Espanyol por los servicios de su canterano, a quien le restan 12 meses de contrato.

Tanto el Elche como el propio Rubén Sánchez confían en poder llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes antes del 2 de septiembre

Fuentes del club perico aseguran que a día de hoy no han recibido ninguna oferta por Rubén Sánchez del Elche, a quien dejarían salir por una cifra cercana al millón de euros. Sin embargo, el club franjiverde tratará de apurar los plazos en el mercado, jugando la baza de que, en caso de que el Espanyol no baje sus pretensiones, el Elche podrá firmarle a coste cero a partir de enero. Eso sí, tanto la entidad del Martínez Valero como el futbolista confían en que se podrá llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes antes del 2 de septiembre.

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Rubén Sánchez llegó a la cantera del Espanyol en 2018, en edad de Juvenil. Fue dando pasos en la cantera blanquiazul hasta debutar con el primer equipo en 2021. Salió cedido en la 2023-2024 durante la primera parte del curso al Mirandés, y en la 2024-2025 al Granada. La temporada pasada formó parte de la primera plantilla del Espanyol, donde disputó un total de 805 minutos bajo las órdenes de Manolo González, sumando ocho titularidades y repartiendo una asistencia.