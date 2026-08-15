Elche-Barcelona: precios, información para abonados y cómo comprarlas

La temporada oficial está a punto de arrancar para el Elche con la primera jornada en Riazor el próximo lunes. Más tarde, en la segunda fecha de la competición, la franja recibirá al actual campeón de liga, el Fútbol Club Barcelona. Con el estadio Martínez Valero como sede, ilicitanos y culés se verán las caras el domingo 23 de agosto a las 21:30 horas en una nueva gran noche de fútbol en el feudo franjiverde.

Precio de las entradas para el público general. / Elche CF

Para ello el Elche ha develado el procedimiento de compra de entradas para el público general. El periodo de venta arrancará el martes 18 de agosto a partir de las 16:00 horas y permanecerá disponible de forma online hasta el mismo día del encuentro o hasta que se agoten las existencias.

Los abonados no tendrán que pagar para ver al Barcelona, ya que este partido, al igual que ante el Madrid, está incluido este año en el abono. Para los no abonados el precio de las entradas oscilará desde los 95 hasta los 340 euros. La tribuna cubierta central será la zona más cara del estadio con un precio de 340 euros, por delante de la tribuna cubierta lateral y sus 320 euros, la tribuna descubierta central con 280 euros o los 260 euros de la tribuna descubierta lateral. Las opciones más económicas serán el anillo G4 con un precio de 95 euros, el anillo fondo G3 con 100 euros o el anillo preferencia G4 lateral y sus 110 euros.

Precios conversión abonos baby, infantil y juvenil. / Elche CF

Los titulares del Carnet Franjiverde disfrutarán de una prioridad de 24 horas para adquirir las entradas pudiendo hacerlo desde el lunes 17 de agosto a partir de las 12:00 horas. Cada carnet solo podrá sacar una entrada y será de forma individual. Por otro lado, los abonados con carné baby, infantil o juvenil podrán convertir su localidad en una entrada de adulto para este encuentro disfrutando de un precio reducido. Esto se podrá llevar a cabo a través del área del abonado desde el lunes 17 de agosto.

Respecto a la liberación de los asientos, el club ha recordado a sus abonados que en caso de no poder asistir al partido, podrán liberar su asiento a través del área del abonado hasta 24 horas antes del inicio del encuentro. En caso de que la localidad liberada sea vendida, el abonado recibirá en su monedero digital el 30% del importe.

Por otro lado, la entidad ha recordado información importante como la prohibición de fumar y consumir pipas en todo el estadio, que está permitido introducir comida y botellas de plástico de hasta 500 ml sin tapón o que no se admiten cambios ni devoluciones de entradas.