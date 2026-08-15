Los otros "fichajes" del Elche

El uno de julio arrancó el Elche la pretemporada y más de mes y medio después la competición oficial está a punto de arrancar. Históricamente, el verano siempre ha servido para probar cosas nuevas, analizar a los recién llegados y coger el ritmo necesario para el fuego real. En este intento de puesta a punto los futbolistas tratan de alcanzar su nivel más alto para convencer a los entrenadores de que están capacitados para tener un peso mayor en sus esquemas. Esto es lo que ha vivido el Elche durante los meses de julio y agosto con tres nombres que, gracias a su trabajo en la sombra, han conseguido convencer a Martín Anselmi. Estos son Alejandro Iturbe, Ali Houary y Fede Redondo.

Sobre el papel eran tres futbolistas que partían sin tener un hueco asegurado en la plantilla, pero la gran pretemporada que se han marcado les ha hecho dar un paso al frente y convencer a Martín Anselmi de que están más que capacitados para estar en dinámica del primer equipo. Con Eder Sarabia estaban relegados a un ostracismo en el banquillo o en otros equipos cedidos, pero con la llegada del técnico argentino han ganado peso en el vestuario de un equipo que arranca este lunes otra temporada más en Primera División.

Iturbe llegó al Elche el pasado verano como una apuesta de futuro, pero no consiguió convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada. Cometió errores en algún amistoso y no demostró la seguridad que venía exhibiendo en el filial del Atlético de Madrid. Sin embargo, este verano parece haber dejado estos fallos atrás y ha cerrado una pretemporada magnífica con actuaciones de mérito. El hecho de no convencer el año pasado motivó la llegada de Iñaki Peña al conjunto franjiverde y la competencia entre el alicantino y Dituro le envió al banquillo sin ninguna posibilidad de jugar en competición oficial. A la espera de la posible llegada de un tercer portero, Iturbe ha convencido y ha dejado claro que está más que capacitado para el puesto.

Uno de los nombres propios de esta pretemporada es el de Ali Houary. El canterano ha rendido a las mil maravillas tanto en el mediocentro como en la mediapunta y ha dejado varias pinceladas de la calidad que atesora. Ha exhibido desparpajo, descaro y atrevimiento, tres variables cotizadas como el oro en el fútbol actual. Desde hace un tiempo atrás se le consideraba como una de las joyas de la cantera y ahora parece haber explotado de verdad.

El tercero de esta lista es Fede Redondo, un futbolista que durante gran parte de la temporada pasada dio la sensación de ser un caso perdido. Sin confianza y muy alejado del nivel del resto de compañeros, el argentino no invitó al optimismo en su temporada de debut. Pese a ello Eder Sarabia lo utilizó en muchos partidos como recambio, pero la afición llegó incluso a perder la paciencia.

Fede Redondo trata de arrebatar el balón a Brahim / EFE

Ahora, con Anselmi en el banquillo, Fede Redondo se ha reconvertido en central y ha tenido un rendimiento destacado en esa demarcación. El técnico argentino cree en él y en su capacidad para romper líneas con pases o con arrancadas. Viendo el fútbol de cara da la sensación de haberse asentado por primera vez en la plantilla y esta temporada apunta a ser más importante que la pasada. Otro que ha destacado este verano es Umaru. El canterano, a base de goles y entrega, ha sido el nombre propio de la pretemporada. Se hizo grande ante la falta de delanteros y lo aprovechó de la mejor manera.

Al igual que hay futbolistas que han destacado por su rendimiento, también existen los que han tenido un mal verano y han dado un paso hacia atrás. Uno de estos podría ser John Chetauya, ya que las lesiones no le han permitido encontrar la continuidad deseada. Otro mermado por los problemas físicos es Grady Diangana, quién volvió a tener molestias después de marcarle al Toulouse.

Delantera renovada

Durante todo el verano ha sido la demarcación más pobre en el Elche con una clara ausencia de caras nuevas. Tras las salidas de André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez era necesario acudir al mercado para encontrar sustitutos de garantías. Primero llegó Fer Niño, luego Abiel Osorio y, por último, se hizo oficial la vuelta de Ezequiel Ponce al Elche completando una delantera que, sobre el papel, ha perdido experiencia respecto a la del año pasado.

Entre los tres delanteros de la última temporada marcaron 25 de los 45 goles del Elche en liga, una cifra que apunta a ser complicada de superar. La única experiencia en la élite corre por cuenta de Ponce, quien ya militó durante una temporada y media en el Elche. Después de descender fue traspasado al AEK de Atenas y, posteriormente, fichó por el Houston Dynamo. Ahora, en su segunda etapa, se espera de él que vea puerta y que ayude a conseguir la permanencia lo antes posible.