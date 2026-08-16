Alineaciones Deportivo-Elche: onces probables, altas y bajas

Tras dejar atrás la pretemporada, el Elche debuta en competición oficial visitando al Deportivo de La Coruña en el estadio Riazor (lunes, 21 horas) en un partido correspondiente a la jornada 1.

Los franjiverdes quieren prolongar con Martín Anselmi otra temporada más su estancia en Primera División y para ello deben arrancar la competición con buen pie. Tras visitar Riazor, los franjiverdes se medirán al Barcelona, al Racing de Santander, a la Real Sociedad y al Athletic Club.

Altas, bajas y dudas en el Deportivo

Para este partido, Antonio Hidalgo solo tendrá la baja de Noé Carrillo. El futbolista de 19 años arrastra unas molestias en el tobillo que le han hecho ser la única baja confirmada para el estreno del Deportivo en Primera División. En el apartado de dudas aparece el nombre de Yeremay Hernández por una pubalgia. Sin embargo, el extremo apunta a estar disponible para medirse al Elche.

Altas, bajas y dudas en el Elche

Por parte del Elche, Martín Anselmi ha desvelado en la rueda de prensa previa al primer duelo de la temporada que la única baja es la de Grady Diangana. Tras ver puerta ante el Toulouse el congoleño notó unas molestias en el muslo que le impedirán arrancar la liga junto al resto de compañeros.

El técnico franjiverde ha destacado la baja de Diang como la única para medirse al Deportivo, mientras que ha desvelado que Yago de Santiago se sigue recuperando de la lesión y espera en unas semanas poder tenerlo al máximo nivel. En lo que respecta a Pedro Bigas, el capitán no ha podido disputar ningún minuto en pretemporada, pero estará disponible para viajar a Riazor.

Alineación probable del Deportivo

Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede y Angeliño; Amatucci, Diego Villares, Mario Soriano y Luismi; Bil Nsongo y Auabameyang.

Alineación probable del Elche

Dituro; Buba Sangare, Víctor Chust, Affengruber, Fede Redondo y Germán Valera; Marc Aguado y Gonzalo Villar; Cepeda y Ali Houary; Fer Niño.