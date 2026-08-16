Martín Anselmi, en la previa del Deportivo-Elche: "Mientras el mercado esté abierto existen todas las posibilidades"

Llegó la hora de la verdad por fin. Después de todo el verano, el Elche encara ya su debut oficial ante el Deportivo en Riazor. En la previa del primer encuentro de la temporada, Martín Anselmi ha comparecido ante los medios y no ha podido esconder las ganas de estrenarse como técnico franjiverde. "Estamos felices, con mucha ilusión y deseo después de haber trabajado tanto. Fuimos de los primeros equipos en arrancar la temporada, que llegue el momento de competir nos crea mucho entusiasmo".

Con el mercado de fichajes abierto las plantillas definitivas siguen siendo incógnitas. Sobre si está feliz con el equipo actual, Anselmi ha opinado que lo que él crea es un poco irrelevante, porque siempre existen posibilidades para salir y entrar. Pese a ello, ha reiterado tener el foco en la liga y mientras tanto solo se puede esperar que el mercado fluya. Ha desvelado también que la única baja para viajar a Riazor es la de Diang, ya que el resto de jugadores están disponibles.

"Las estadísticas son circunstanciales. Obviamente, hay delanteros a nivel mundial que son constantes, pero el fútbol suele ser de contextos y cada contexto hace favorable o no a un futbolista. En el nuestro nos interesa que el equipo no dependa de los individuos, sino que los individuos dependan del equipo. Se han ido muchos goles y los goles ganan partidos, pero nuestros delanteros han hecho goles en los amistosos", respondía el técnico franjiverde.

Sobre qué partido espera ante el Deportivo, Martín Anselmi ha sido claro. "Es un día histórico para ellos. Es un equipo que sabe lo que es ganar la liga y también sabe tener continuidad con el mismo entrenador. Tienen bien trabajado el bloque para saber defender y cuando tienen la pelota son dinámicos. Más allá de lo que puedan plantear debemos estar centrados en lo que somos capaces de hacer. Si hay algo que no puede faltar es competitividad".

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Deportivo, Martín Anselmi ha vuelto a repetir el término esencia, destacando que es muy difícil de modificar y señalando que se irá construyendo a lo largo de la temporada. Además, ha comentado que no le gusta el hecho de tener un once titular porque él entiende el fútbol de otra forma. Para él la competitividad es sana y hace a los jugadores mejores.

"Se han ido muchos goles y los goles ganan partidos" Martín Anselmi — Entrenador del Elche

Respecto al once que planteará ante el Deportivo y si habrá algún fichaje partiendo de titular no ha querido dar pistas. Mientras tanto, ha añadido lo siguiente sobre Lucas Cepeda. "Ha fluido muy bien en pretemporada con asistencias o siendo el antepenúltimo pase para asistir. Ha incorporado mucho de lo que le pedimos, además es un jugador que repite muchos esfuerzos. Buscamos que el Lucas del uno de julio no sea como el Lucas de final de temporada".

"Son situaciones diferentes, la edad en el fútbol no siempre es la edad biológica, tenemos campeones del mundo con menos de 20 años. La experiencia que ha vivido Facu es notoria, supo destacar en el fútbol argentino siendo joven y eso no es para nada fácil. Elche tiene que ser ese lugar que le permita a él desarrollar todo ese potencial. El caso de Javi es diferente, ha tenido minutos en un equipo enorme y yo veo a un jugador que nos puede dar mucho. Está disfrutando mucho de este día a día", opinaba Anselmi sobre Javi Morcillo y Facu Buonanotte.

En lo que respecta a David Affengruber, el técnico solo se ha pronunciado diciendo que jugará ante el Deportivo, mientras que en los casos de Bambo Diaby y Yago de Santiago ha respondido lo siguiente. "Yago se está recuperando de una lesión, viene evolucionando muy bien y ojalá en unas semanas pueda estar al 100%. La situación de Bambo es la de un jugador que regresó y que está buscando volver a esa mejor versión que ya ha demostrado vistiendo la camiseta del club. Los mercados están abiertos, a partir del martes será una película nueva. Todos los jugadores tienen claro que siento y que quiero para ellos".

"Es un jugador joven que tiene muy buenas condiciones. Juega en el fútbol argentino y no es fácil. He tenido la oportunidad de conocerlo y de charlar con él, tiene un gran futuro, es de esos perfiles que tienen muy claro lo que tienen para su carrera. Un club como Defensa y Justicia le va a venir muy bien para su carrera, es un contexto muy favorable para él. Tendrá un semestre él y lo tendremos nosotros para evaluarlo todo, lo importante es que busque ser mejor para poder venir un día y disfrutarlo", pensaba sobre Tiziano Perotta.

Pedro Bigas no ha podido disputar ningún minuto en esta pretemporada, sin embargo, estará disponible para jugar ante el Deportivo, al igual que Matía Barzic, un futbolista que se ha ganado la continuidad en el primer equipo. "Es un chico joven que me gusta su personalidad y su valentía, evidentemente tiene cosas que corregir. Me gusta que se haya quedado, tiene mucho para evolucionar y para aportar. Veremos hacia donde lo lleva la temporada, el presente hasta hoy es de un chico que se ha ganado ser parte del primer equipo después de haber jugado una temporada en Segunda".

"Abiel Osorio y Ponce son casos distintos. Con la cercanía al partido hemos hecho mucho plan de partido, pero evidentemente sabemos quiénes son y qué hacen. Van a estar disponibles para el partido de mañana y después veremos. Tanto Matías como Iturbe lo han hecho muy bien, obviamente Matías lo hizo muy bien el año pasado y no tanto en pretemporada por el golpe que tuvo en las costillas. Buscamos porteros que tengan la capacidad de jugar y de encontrar ciertas ventajas, en ese sentido Matías es ideal para nuestro modelo de juego. Iturbe también lo ha demostrado en los amistosos y estoy muy feliz de poder tener a los dos", sentenciaba Anselmi.