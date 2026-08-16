La previa del Deportivo-Elche | Y otra vez, la franja vuelve a pisar Riazor

Llegó la hora de la verdad, fin de las pruebas, los amistosos y la puesta a punto. Tras más de un mes y medio de pretemporada, con cinco amistosos por el camino y la llegada de cuatro caras nuevas, el Elche vuelve a estar ante un partido de competición oficial 85 días más tarde. Lo hará ante el Deportivo este lunes a las 21:00 horas en Riazor, prácticamente tres meses después de haber conseguido una salvación histórica. El conjunto franjiverde volverá a disputar un encuentro liguero en la categoría de oro del fútbol español y lo hará con el objetivo de arrancar con buen pie una temporada en la que ha habido un cambio obligado en el banquillo, pero en el que se ha seguido una línea continuista por parte de la dirección deportiva.

La plantilla del Elche celebra el ascenso con su afición en Riazor. / ECF

Inmersos en medio del verano, las plantillas a estas alturas no son más que circunstanciales. Hasta el uno de septiembre todo puede ocurrir y visto el historial más reciente de Christian Bragarnik, el Elche apunta a concretar llegadas y salidas durante los últimos minutos del mercado. Esta forma de trabajar está dando rédito, pero hasta entonces, se debe luchar con lo que hay porque ahora ya no valen las pruebas y cada punto cuenta.

En el recuerdo queda ya el arranque ilusionante de la temporada pasada con Eder Sarabia a los mandos. La presentación oficial ante el mundo entero fue en el Martínez Valero con el Betis como invitado especial y, pese a que no se pudo sumar de tres, el mensaje enviado por el Elche fue de atrevimiento, personalidad y fútbol, sobre todo, mucho fútbol. Hasta la jornada ocho la franja no conoció la derrota y por momentos ocupó puestos Champions por delante de entidades como el Atlético de Madrid, el Betis, el Athletic Club o el Celta de Vigo. Ahora es turno de otro Elche con un nuevo director de orquesta, pero viendo el último amistoso ante el Toulouse, por qué no creer con otra machada similar.

El escenario para el debut es inmejorable, ya que Riazor, con todo lo acontecido en el pasado, es uno de los estadios con mejores recuerdos para la hinchada franjiverde. A escasos metros del océano Atlántico, el Elche consiguió ascender a Primera División hace dos años gracias a un partido perfecto en el que lejos de sufrir, se venció por cero goles a cuatro gracias a Mourad, Germán Valera, John Chetauya y Pedro Bigas. El último goleador de aquella histórica tarde volverá a liderar a los suyos otra temporada más y según ha desvelado Martín Anselmi en rueda de prensa ya está disponible para volver a sumar minutos.

El que no podrá arrancar la temporada junto a sus compañeros es Diang. No ha sido su mejor verano por culpa de las lesiones musculares y en el último partido ante el Toulouse, después de ver puerta y ampliar distancias en el marcador, tuvo que ser sustituido tras notar unas molestias en el muslo. Otro que anda recuperándose es Yago de Santiago, aunque según el técnico franjiverde, están todos disponibles a excepción del futbolista congoleño.

Un debut ilusionante

Enfrente aguarda una entidad que a bien seguro la ilusión le generará un plus de motivación. Ocho años más tarde, el Deportivo de La Coruña volverá a competir en Primera División, una categoría en la que ha militado 46 temporadas. En su vuelta a la élite no están escatimando y están firmando un mercado de fichajes ambicioso con llegadas de la talla de Pierre-Emerick Aubameyang. Más de 380 goles avalan al delantero gabonés que cuenta con un pasado en equipos de la talla del Barcelona, el Arsenal, el Chelsea, el Milán, el Borussia Dortmund o el Olympique de Marsella.

A la apuesta por Aubameyang se le suman otros movimientos con grandes cantidades de dinero de por medio. En portería consiguieron hacerse con Leo Román a razón de nueve millones de euros, tres más de lo pagado por el mediocentro ofensivo danés Jonathan Asp Jensen. Otros seis millones pagaron también por el central Bright Ede, mientras que por el pivote Lorenzo Amatucci desembolsaron dos y medio.

El conjunto franjiverde será el invitado a una fiesta del fútbol en Riazor. Inmersos en un ambiente de ilusión, los de Anselmi tratarán de robar los tres puntos en un estreno que históricamente se le ha atragantado al Elche. Son 12 debuts consecutivos en Primera División sin conocer la victoria, o lo que es lo mismo, 53 años sin vencer en la primera jornada de competición. Desde que se consiguiera superar al Barcelona en el estadio Altabix gracias a un gol de Chiva solo se han encadenado derrotas y empates.

Ante la historia y la fiesta rival solo queda el buen fútbol, aquel que el Elche sabe practicar a las mil maravillas y ya lo ha hecho en el pasado. En época de cambios y de jugadores sin un futuro asegurado, las jornadas también cuentan y empezar con tres puntos será la mejor noticia para una afición que otro año más seguirá sin abandonar al equipo de su vida.