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El Elche inscribe a Osorio a tiempo para Riazor: a Anselmi solo le falta Ponce

El club franjiverde ha cerrado la inscripción de Abiel Osorio sobre las 15 horas, que podrá jugar esta noche

Se peleará la presencia de Ponce también hasta el final, aunque su caso es más complejo

Ezequiel Ponce, en una imagen de su presentación con el Elche.

Ezequiel Ponce, en una imagen de su presentación con el Elche. / ECF

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Elche

El Elche ya está en La Coruña. El club franjiverde ha puesto rumbo a Galicia esta mañana, sobre las 10 horas, en un vuelo privado desde el Aeropuerto de Alicante-Elche que ha aterrizado sobre las 11:40 horas en el Aeropuerto de La Coruña. La expedición franjiverde arranca este lunes (21 horas) su andadura en Primera División frente al Deportivo de La Coruña, equipo recién ascendido. Pero al margen de la ilusión en lo deportivo, también son horas de tensión en lo administrativo.

El primer de los casos ya está resuelto: Abiel Osorio figura como futbolista del Elche en la página web de LaLiga desde aproximadamente las 15 horas. La inscripción del ex de Defensa y Justicia se ha demorado algo más de lo previsto debido a las dificultades con el CTI (Certificado de Transferencia Internacional), pero la documentación está en regla y podrá jugar esta noche.

Al club franjiverde solo le queda por inscribir a Ezequiel Ponce, en una situación algo más compleja ya que se debe de tramitar el "transfer" (documento digital oficial que permite cambiar a un jugador de un club a otro de distinto país, en este caso del Houston Dynamo al Elche). Eso sí, con el acuerdo hecho oficial desde el pasado viernes, el club no pierde la esperanza en que Ponce pueda sentarse en el banquillo de Riazor.

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Fer Niño, Lucas Cepeda y Abiel Osorio, los atacantes inscritos por el Elche a falta de Ponce. / LALIGA

Presencia de la cantera

Más allá de las inscripciones, Anselmi también ha tirado de la cantera para este primer partido de liga. El delantero Umaru Konare, el carrilero Álvaro Padilla y el extremo Nordin Al Lal se han subido al avión, junto a la primera plantilla, en un premio a la gran pretemporada que han completado ambos, sobre todo el propio Umaru, quien ha sido el 'Pichichi' franjiverde del verano con cuatro dianas.

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