Elche CF
El Elche, pendiente de las inscripciones desde Riazor: Ponce y Osorio todavía no aparecen en la web de LaLiga
El club transmite tranquilidad respecto a la presencia de ambos de cara a esta noche, en el debut liguero
El Elche ya está en La Coruña. El club franjiverde ha puesto rumbo a Galicia esta mañana, sobre las 10 horas, en un vuelo privado desde el Aeropuerto de Alicante-Elche que ha aterrizado sobre las 11:40 horas en el Aeropuerto de La Coruña. La expedición franjiverde arranca este lunes (21 horas) su andadura en Primera División frente al Deportivo de La Coruña, equipo recién ascendido. Pero al margen de la ilusión en lo deportivo, también son horas de tensión en lo administrativo.
A estas alturas del día, al club le faltan todavía dos futbolistas por inscribir en LaLiga, paso imprescindible para poder saltar esta noche al césped de Riazor. Ni Abiel Osorio ni Ezequiel Ponce figuran en la lista pública que ofrece la página web de la competición. Ambos delanteros están pendientes de ser inscritos en LaLiga para que Martín Anselmi pueda contar esta noche con ellos.
Según la versión oficial del propio club, no debería de existir problema para que sean inscritos. "Estamos tramitando su licencia y tenemos que pedir el correspondiente CTI (Certificado de Transferencia Internacional), pero no debería de haber ningún problema en que esté el próximo día lunes), dijo el pasado viernes Pedro Schinocca, director general del club, sobre la inscripción de Abiel Osorio, en la presentación del propio delantero argentino.
En el caso de Ponce, la situación podría ser algo más compleja, ya que se debe de tramitar el "transfer" (documento digital oficial que permite cambiar a un jugador de un club a otro de distinto país, en este caso del Houston Dynamo al Elche). Eso sí, con el acuerdo hecho oficial desde el pasado viernes, los plazos hacen pensar que Ponce llegará inscrito al partido.
Presencia de la cantera
Más allá de las inscripciones, Anselmi también ha tirado de la cantera para este primer partido de liga. Tanto el delantero Umaru Konare como el carrilero Álvaro Padilla se han subido al avión, junto a la primera plantilla, en un premio a la gran pretemporada que han completado ambos, sobre todo el propio Umaru, quien ha sido el 'Pichichi' franjiverde del verano con cuatro dianas.
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