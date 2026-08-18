Anselmi reafirma su confianza en la cantera del Elche

Las pretemporadas sirven para perfilar bastantes aspectos del juego y en el caso de un nuevo entrenador, para empezar a conocer su forma de entender el fútbol. En el Elche este verano se produjo un cambio en el banquillo y durante los primeros amistosos se pudo observar que a Martín Anselmi no le temblaba el pulso a la hora de hacer jugar a los más jóvenes. Ver a los canteranos sobre el verde suele ser un síntoma de periodo estival y de estar en rodaje, pero en el caso de la franja y más en concreto de Martín Anselmi, esta tónica se ha trasladado también a la competición oficial.

Martín Anselmi, instantes previos al arranque del partido. / LOF

La premisa es clara. Si los llamados a la titularidad no están al 100%, hay jóvenes dispuestos a darlo todo por el equipo. A este Elche todavía le falta tiempo para entrar en su plenitud, de hecho, los últimos en llegar no están al máximo nivel en lo que respecta a lo físico, motivo por el cual Anselmi no dudó en tirar de la cantera. No fue en un momento intrascendente ni mucho menos, pues cuando comparecieron en el partido tanto Umaru como Padilla la franja se encontraba en busca de unos primeros tres puntos que a la postre no pudieron llegar.

Sin Abiel Osorio y con Ezequiel Ponce recién llegado a la ciudad de las palmeras la delantera del Elche quedaba en manos de Fer Niño y Umaru, la sensación del verano. Como titular partió el ex del Burgos y no cuajó un mal debut pese a que le tocó pelear de lo lindo con los centrales. Incluso tuvo tiempo para rozar el gol en la segunda mitad, pero Leo Román se lo impidió, primero a él y después a Gonzalo Villar. En busca de intensidad y piernas nuevas Anselmi optó por dar entrada a Umaru en el 69. El canterano no decepcionó.

Nada más entrar exhibió todo lo que se espera de él: entrega, intensidad y muchísima potencia. Presionó como un jabato y gracias a sus arrancadas al Deportivo le costó salir con el balón jugado desde atrás. La dosis extra de intensidad le costó una tarjeta amarilla en el 88, pero, sin duda, dejó su sello en el partido. Hasta que los teóricos titulares entren en dinámica de juego, Anselmi va a seguir contando con Umaru porque ganas al canterano no le van a faltar.

Con el 1-0 favorable al conjunto gallego en el marcador, Anselmi optó por dar entrada a Buonanotte y Ponce en busca de la igualada. Durante el tiempo en el que ambos estuvieron esperando para poder entrar, Marc Aguado consiguió empatar el partido y eso hizo cambiar de planes a Anselmi. En lugar de los dos argentinos, el técnico argentino optó por dar minutos a Javi Morcillo y Álvaro Padilla, otro canterano franjiverde. De esta manera, el jugador del Ilicitano vio recompensado todo su trabajo durante la pretemporada, quizás los nervios le jugaron una mala pasada en Riazor, pero con su entrada al verde quedó reafirmado que a falta de efectivos Anselmi confía en la cantera.

A la espera del mercado de fichajes

Pese a que el Elche fue superior y mereció más, siguen faltando efectivos, sobre todo por fuera. Tanto en el carril izquierdo como en el derecho se antoja necesario incorporar algún perfil en lo que resta de mercado para sumar rendimiento inmediato y fondo de armario. Al Deportivo se le vio más hecho en lo que respecta a la confección de la plantilla después de haber cerrado varias llegadas de renombre, sin embargo, la franja cerró un debut ilusionante a las órdenes de un entrenador que no parece temblarle el pulso a la hora de tomar decisiones.

La demarcación que parece tener ya dueño es el centro del campo. Si nada se tuerce, Gonzalo Villar y Marc Aguado llevarán la batuta del juego franjiverde durante esta temporada y en el primer partido ya fueron los mejores. En el punto sumado en tierras gallegas tienen gran parte de culpa los dos centrocampistas, ya que, además de controlar todo el fútbol y manejar el ritmo, fueron asistente y goleador del único tanto visitante en Riazor.

Pese a que se han heredado ciertos aspectos del Elche de Sarabia, en el día del debut se pudieron ver las primeras pinceladas de un nuevo proyecto atrevido, valiente y con personalidad. Durante algunos minutos los de Anselmi fueron muy agresivos sin balón con una presión más alta, además de demostrar que el balón parado también da puntos. De hecho, esta valentía no le sorprendió a Antonio Hidalgo, el entrenador del Deportivo.

"Sabíamos que iba a ser un equipo que metería mucha gente por dentro, que teníamos que arriesgar a la hora de emparejar para ir a la primera línea. Decidimos ir a pares en la primera parte y estuvimos bastante cómodos, pero en la segunda nos metieron en nuestro campo y ahí ya nos costó mucho más", admitió.