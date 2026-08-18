Marc Aguado, tras su gol en el Dépor-Elche: "Esta es la línea a seguir"

Si hay un nombre que destacó en el estreno del Elche en Primera División fue el de Marc Aguado. El centrocampista, junto a Gonzalo Villar, manejó el ritmo del encuentro y cerró una grandísima actuación con un tanto de cabeza que permitió rescatar un punto en Riazor. La franja, pese a que fue superior y mereció más, no pudo sumar los tres puntos en un partido de debut que históricamente siempre se le ha atragantado. Tras el encuentro, Marc Aguado le restó importancia a su gol y avisó que ya están con la mira puesta en el siguiente encuentro ante el Barcelona.

"Veníamos con la intención de sumar de tres, creo que el equipo ha estado bien. En un desajuste en la primera parte nos han hecho gol, pero hemos estado bien defensivamente. Tampoco nos han generado mucho, nosotros sí que hemos generado más. Esta es la línea a seguir, debemos continuar mejorando y ya vamos a por el Barça", declaraba el centrocampista maño.

Este domingo 23 de agosto, con el Martínez Valero como escenario, Elche y Barcelona se medirán en un encuentro correspondiente a la jornada 2 de Primera División. Será el primer duelo de la temporada en el que la franja esté junto a su afición. Respecto a la hinchada, Aguado ha añadido lo siguiente. "Está claro que tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestra gente y de que vuelvan a disfrutar. Ojalá nos lleven en volandas otra temporada más".

Marc Aguado llegó al Elche en el mercado invernal de la temporada 2024/2025 procedente del Zaragoza, equipo en el que se formó como futbolista. Desde el primer partido entendió lo que la franja le pedía y el centrocampista se hizo dueño y señor del pivote. Con un ascenso a Primera y una permanencia histórica, Marc Aguado arrancó su tercera temporada como franjiverde y lo hizo de la mejor manera, con gol. Pese a ello, le restó importancia al tanto y destacó la actitud y el esfuerzo del equipo. Declaró que lo visto en Riazor le va a dar muchísimo al equipo de cara al futuro.

"La afición es una locura. El horario y el día no ayudaba, pero nada más llegar ya notamos su presencia. Solo podemos agradecérselo de corazón, sentimos no haberles podido dar la victoria que merecían", sentenciaba el goleador del primer encuentro.

Gonzalo Villar

Después del pitido final, Gonzalo Villar, quién asistió a Marc Aguado en el gol del empate, compareció ante los micrófonos de DAZN. El centrocampista, lejos de esconderse y de hacerse pequeño, asumió la responsabilidad de ser el teórico sustituto de Aleix Febas y declaró estar preparado para lo que Martín Anselmi necesite a lo largo de la temporada.

"Quiero sentirlo así (la presión de sustituir a Febas). Como he dicho siempre, los buenos jugadores en los clubes vienen y van. En su momento me fui yo y llegó Aleix, después también vinieron los Nicos. Los grandes jugadores a veces se van y a veces se quedan, ojalá esté yo aquí para quedarme. Estoy muy contento de asumir todas las responsabilidades que haga falta", declaraba el centrocampista.

Tras ser preguntado sobre el punto sumado en Riazor, Gonzalo Villar respondió lo siguiente. "Fuera de casa sabemos lo difícil que es puntuar. El equipo ha dominado el partido, en la primera parte si no es por esa jugada, en la que creó que tenemos que presionar más para que no golpee solo, no creo que el Dépor haya hecho méritos para irse por arriba al descanso. Estoy muy orgulloso del equipo, pese a las dificultades ha conseguido sacar un empate. Merecimos más”.

"La pregunta es como Marc Aguado ha metido de cabeza. Yo pongo un balón al área y ha marcado un golazo, el equipo lo estaba mereciendo. Me ha sorprendido el remate, pero nos hemos juntado los dos, que encima somos muy amigos. Yo creo que no ha marcado un gol de cabeza en su vida, pero yo tampoco. Si hubiese sido al revés diría lo mismo. Muy contento, ese gol de Marc nos ha dado un punto y mucha moral", bromeaba sobre el tanto de Marc Aguado.