Martín Anselmi, tras el Dépor-Elche: "Hemos sido superiores, la figura del partido ha sido Leo Román"

El argentino Martín Anselmi, entrenador del Elche, se marchó de Riazor con la sensación de que su equipo fue «superior» al Deportivo pese al empate final. «Creo que ha sido un muy buen partido del Elche, se vio lo que buscamos en todo momento, que es competir e intentar estar presentes en el juego en todo momento. Creo que hicimos un partido bastante completo, en el que tuvimos nuestras opciones y, bajo mi perspectiva, hemos sido superiores en casi todos los aspectos del juego. La figura del partido ha sido Leo Román», afirmó en rueda de prensa.

Anselmi elogió el trabajo de su antecesor en el banquillo del Martínez Valero, Eder Sarabia, porque le dio «una identidad» al equipo durante las últimas temporadas, y dijo que «no es una casualidad» que la directiva lo eligiese a él porque entiende que buscaban darle «una continuidad» a ese estilo.«A la hora de atacar tenemos la misma sensibilidad y esencia, con algunos matices, obviamente. Pero a la hora de defender, creo que hoy ya se ha visto algo diferente porque ellos hacían mucho marcaje al hombre y nosotros consideramos que tenemos que defender más como equipo», subrayó.

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Al entrenador del Elche le gustaría ver repetido el partido para analizar la jugada del gol de Aubameyang, pero tiene claro que hubo un desajuste que necesitarán corregir. «Al mérito de Aubameyang, por el control y la definición, hay una bola descubierta que no puede suceder porque no puede lanzar tan fácil, y luego hay una carrera que la línea siempre tiene que perseguir cuando hay amenaza a su espalda», concluyó el argentino.