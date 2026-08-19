El mayor reto de la historia del Elche: más de medio siglo sin ganar al Barça

Ganar al Barça (o al Madrid) no es sencillo. Especialmente para los clubes humildes. Un triunfo ante cualquiera de los transatlánticos del fútbol español es tratado como una proeza. Y celebrado como tal. Una de esas hazañas que se suelen recordar durante décadas y transmitir de generación en generación.

El Elche lo ha hecho en nueve ocasiones (lo de ganar al Barça) en los 57 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. La última, eso sí, hace mucho. Demasiado. El 22 de diciembre de 1974, con la Navidad ya casi encima de la mesa, el conjunto entonces dirigido por "Pipo" Rossi ganó por la mínima al Barça de Johan Cruyff y Rinus Michels.

Un gol de cabeza de Melenchón, a centro desde la banda derecha de Indio, tras una brava carrera de este, decidió una contienda en la que las crónicas de la época destacan el coraje franjiverde, el conformismo blaugrana hasta encajar el tanto (minuto 73) y la decepción de Cruyff, en su primer partido en la ciudad de las palmeras, más dedicado a protestar que a jugar, en una de esas tardes aciagas que todo genio tiene.

Crónica en INFORMACIÓN de la última victoria del Elche contra el Barça / INFORMACIÓN

12 derrotas consecutivas

Desde entonces, prácticamente todos los duelos entre Elche y Barça han sido dramas para el conjunto ilicitano. 25 en más de medio siglo, 51 años y ocho meses para ser concretos, en los que los franjiverdes solo han podido celebrar cuatro empates, todos sin goles y en casa. El último de ellos, a lo grande, todo hay que decirlo: el 11 de mayo de 2014 el conjunto dirigido por Fran Escribá secó a Messi y compañía y aseguró matemáticamente la permanencia en Primera División.

A aquel empate le han sucedido 12 derrotas consecutivas ilicitanas a la hora de enfrentarse a su rival de este domingo (21:30 horas). Un Barça que, de este modo, se convierte en la pesadilla moderna del Elche, con unas cifras que ni siquiera se dan con el Real Madrid, ante el que, sin ir más lejos, en la temporada 2025-2026 consiguieron firmar tablas los hombres entonces dirigidos por Eder Sarabia.

Racha negativa abierta en los Elche-Barça 24-8-2014: Barça 3-0 Elche

8-1-2015: Barça 5-0 Elche

15-1-2015: Elche 0-4 Barça

24-1-2015: Elche 0-6 Barça

24-1-2021: Elche 0-2 Barça

24-2-2021: Barça 3-0 Elche

18-12-2021: Barça 3-2 Elche

6-3-2022: Elche 1-2 Barça

17-9-2022: Barça 3-0 Elche

1-4-2023: Elche 0-4 Barça

2-11-2025: Barça 3-1 Elche

31-1-2026: Elche 1-3 Barça

Esta racha tan aciaga empezó en el Camp Nou en agosto de 2014 (3-0) y vivió su último episodio el pasado mes de enero, en el Martínez Valero (1-3). El parcial goleador es escandaloso: 41-5. En el Martínez Valero, los franjiverdes solo han sido capaces de marcar dos goles en seis partidos, el que hizo Fidel en 2022 para adelantarles en el marcador y el anotado por Álvaro Rodríguez para hacer el 1-1, el curso pasado.

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Álvaro Rodríguez, en la definición que supuso el 1-1 el pasado mes de enero. / Áxel Álvarez

El reto de este fin de semana en el Martínez Valero es histórico para el Elche. No solo es ganar al Barça, vigente campeón del título liguero y con hasta ocho campeones del mundo en su plantilla (siendo Rodri Hernández el último en sumarse a la lista). Habrá que batallar contra más de medio siglo de historia y una década de resultados exclusivamente negativos. Desde que Melenchón conectara aquel cabezazo perfecto que batió a Sadurní. O desde que Manu Herrera frenara a Messi. Se busca un nuevo recuerdo que añadir. Una nueva hazaña que contar.