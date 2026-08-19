El nuevo Marc Aguado: un pulmón que brilla y da puntos al Elche desde el primer día

¿Cómo se adaptará Marc Aguado al adiós de Eder Sarabia, su gran valedor dentro del mundo del fútbol desde que coincidieron en Andorra? Era una de las dudas del Elche 2026-2027... pero quedó resuelta en apenas 90 minutos, en el tiempo que duró el Deportivo de La Coruña 1-1 Elche. El centrocampista fue el mejor del Elche (y muy posiblemente del partido) en el estreno de la competición. Hizo un gran gol de cabeza, para igualar el partido. Pero al margen del tanto que permitió sumar un punto, destacó en muchas otras labores: fue el futbolista que más kilómetros recorrió y el MVP franjiverde, pero también el que más balones recuperó.

Son los números en frío de un futbolista que, pese a partir de una posición similar a la que acostumbraba con Sarabia, asumió responsabilidades relativamente distintas en su estreno con Martín Anselmi, especialmente sin balón. La asfixiante presión que propone el nuevo entrenador del Elche obligó a Aguado a perseguir a futbolistas sin balón durante muchos metros, a una gran intensidad, y el jugador demostró estar físicamente capacitado para hacerlo. También estuvo rápido y ágil a la hora de robar, sobre todo cerca del área rival.

Mapa de calor de Marc Aguado el pasado lunes, en el Deportivo de La Coruña 1-1 Elche. / BESOCCER

Aguado recuperó hasta seis balones en el último tercio del campo, más que nadie en el partido. Un dato que refleja la agresividad con la que fue el zaragozano a la presión, en varias ocasiones muy lejos de su habitual zona de influencia, permitiendo al equipo robar cerca de la portería rival. Con balón también estuvo tan preciso como de costumbre, completando un 92% de pases (60/65).

Mayor libertad

El cambio en el banquillo franjiverde permite a Aguado soltarse más en el juego, no estar tan anclado en la posición del mediocentro como sí estaba con Sarabia, sobre todo en fase defensiva. La presencia de Fede Redondo (quien rindió bien) en el once como líbero le permiten situarse a la misma altura que Gonzalo Villar a la hora de sacar el balón. De hecho, en Riazor Gonzalo Villar (71) tocó más balones que Aguado (66), un dato impensable hasta hace apenas unos meses, cuando el ex del Real Zaragoza tenía una mayor estaticidad sacando el balón.

El MVP de AGUADO, en datos 1 gol en su único remate

11.278 metros recorrió, el que más de todo el Elche en el partido

92% de acierto en el pase (60/65)

9 pases en el último tercio

6 recuperaciones en el último tercio

Frente al Dépor, Aguado entró en contacto con el esférico menos que durante la "era Sarabia", pero ocupó zonas más determinantes que el curso pasado. Entregó hasta 9 pases con éxito en el último tercio. Además, su esfuerzo físico sin balón, recorriendo muchos metros cada vez que el equipo apretó tras pérdida, hicieron que el mediocentro de 26 años corriera más de 11 kilómetros a lo largo de los 90 minutos, en la que fue una de sus actuaciones más completas desde que llegó al Elche, en invierno del 2025.

Marc Aguado supera a Amatucci en conducción, el pasado lunes. / Europa Press

La guinda a su actuación llegó en el minuto 76, con el equipo teniendo que remontar. Apareció el menos habitual a la hora del gol, de la manera menos pensada. Aguado aprovechó un centro medido de Gonzalo Villar y se adelantó en el remate a Lucas Noubi, un central que destaca precisamente por su juego aéreo. Nada pudo hacer Leo Román más allá de ver el balón entrar por su escuadra izquierda.

Recuerdo de su padre

La noche del pasado lunes también tuvo un componente emocional especial para la familia Aguado. Porque el hijo, 26 años después, emuló al padre en una acción similar, pero en un escenario idéntico. El 7 de mayo del 2000, Xavi Aguado, padre del centrocampista del Elche, también hizo un gol de cabeza en Riazor con el Zaragoza, en un partido en el que el Dépor se jugaba ser campeón de liga. En la celebración, el entonces central dedicó el gol al propio Marc, entonces recién nacido.

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Situación contractual

Todavía es pronto, pero el sobresaliente inicio de temporada de Aguado empieza a jugar en contra al Elche respecto a una posible renovación. El centrocampista firmó hasta junio de 2027, pero existe una cláusula en su contrato sujeta a una cantidad de partidos jugados por la que se podría extender una temporada más. Se desconoce si esa cifra se ha alcanzado ya, pero en caso de que no, Aguado apunta a convertirse en uno de esos "caso Febas" que el club pretende evitar de cara al futuro.