El Barça debutará en Elche pendiente de los mundialistas... y de las inscripciones

El campeón de liga iniciará su defensa del título en el Martínez Valero. Y lo hará a lo grande: con hasta ocho campeones del mundo en plantilla. El Elche recibe este domingo (21:30 horas) al Barça en un partido siempre especial, pero que cobra todavía más relevancia por el contexto en el que se jugará. Será el primer partido oficial para muchos futbolistas culés tras bordar la segunda estrella en el Mundial de Estados Unidos el pasado 19 de julio.

Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Eric García, Dani Olmo, Lamine Yamal y el recién llegado Rodri Hernández. Es la lista de los campeones del mundo del Barça que apuntan a volver a una convocatoria el domingo, sobre suelo ilicitano. Pero no todos tienen confirmada su presencia, tanto por falta de ritmo competitivo como por las ya famosas inscripciones de LaLiga. El equipo entrenado por Hansi Flick ha completado una pretemporada plagada de futbolistas del filial, en la que ha ido recuperando efectivos del primer equipo con el paso de las semanas.

Cuatro triunfos, un empate y una derrota cierran la preparación veraniega culé. La última prueba llegó el pasado miércoles, tras vencer 2-1 al Al Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper. El choque, disputado en el Spotify Camp Nou, sirvió para que tuvieran minutos todos los campeones del mundo... menos uno. Rodri Hernández formó parte de la presentación oficial de la plantilla 2026-2027, pero no se vistió de corto para sumar sus primeros minutos como futbolista azulgrana. La presencia en el Martínez Valero del Balón de Oro del Mundial no es segura, ya que el ex del City formalizó su fichaje el pasado martes y apenas completará cuatro entrenamientos (en el mejor de los casos).

El resto de los mundialistas sí apuntan a la convocatoria. Y algunos de ellos, a ser titulares. En la zaga, donde el conjunto azulgrana cuenta con falta de efectivos, Eric García y Pau Cubarsí cuentan con bastantes papeletas de aparecer en el once. También podría estar Gavi en el centro del campo, acompañado de Marc Bernal y Fermín López. La estrella culé Lamine Yamal ya ha participado en dos amistosos del verano, gol incluido frente al Basilea, pero el "10" podría empezar desde el banquillo el choque.

Inscripciones

Por otro lado, como viene siendo costumbre en las últimas temporadas, el Barça todavía no ha inscrito a los fichajes de este verano. Eso sí, la directiva de Joan Laporta traslada tranquilidad al respecto. Según informa SPORT, periódico que pertenece a Prensa Ibérica al igual que INFORMACIÓN, el club culé aseguran que todos sus fichajes estarán inscritos antes del domingo a las 21:30 horas, cuando echará a rodar el balón en el Martínez Valero.

Noticias relacionadas

Los extremos Anthony Gordon y Karim Adeyemi, el centrocampista Rodri Hernández y el lateral Joao Cancelo son las cuatro incorporaciones para su primera plantilla que ha hecho la dirección deportiva de Deco. Sobre el papel, todos estarán en la convocatoria para el Elche-Barça, cuando los campeones del mundo vuelvan al fútbol en el Martínez Valero bajo la atenta mirada del fútbol mundial.