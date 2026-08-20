El Elche llevará a Flexicar en su franja

COMUNICADO DEL ELCHE CF

El Elche CF y Flexicar han alcanzado un acuerdo por el que la compañía se convierte en patrocinador principal del Club para la presente temporada. La alianza contempla la presencia de la marca en el frontal de la camiseta oficial de competición del primer equipo, así como en diferentes soportes publicitarios del estadio Martínez Valero, canales digitales y acciones dirigidas a la afición franjiverde.

El acuerdo se estrenará este domingo, 23 de agosto, a las 21:30 horas, en el encuentro que enfrentará al Elche CF con el FC Barcelona en el Martínez Valero, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Será el primer partido de la temporada en casa para el conjunto franjiverde y supondrá la puesta de largo de la nueva camiseta con Flexicar como patrocinador principal en uno de los grandes encuentros del inicio del campeonato.

Con más de 180 puntos de venta en España y Portugal y una destacada presencia en la Comunidad Valenciana y el sureste peninsular, Flexicar refuerza con este acuerdo su vinculación con un territorio estratégico para la compañía. La marca cuenta con una amplia implantación en la zona, con presencia en ciudades como Elche, Alicante, Murcia, Valencia, Castellón, Cartagena, Benidorm, Torrevieja, Dénia, Gandía y Sagunto.

Para el Elche CF, la incorporación de Flexicar como patrocinador principal supone sumar a su proyecto a una compañía de referencia en el sector de la automoción y con una importante presencia en el ámbito nacional y en el territorio valenciano.

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha destacado el valor de este acuerdo y la apuesta de la compañía por vincularse al Club: "Supone una apuesta importante por dar visibilidad a empresas nacionales que también cuentan con arraigo local. Para el Club, es un orgullo que una marca con este prestigio haya apostado por una institución como el Elche para proyectarse en Primera División".

Por su parte, Antonio García Olmos, CEO de Flexicar, ha señalado que "esta alianza con el Elche CF nos permite acercar Flexicar a más personas a través de un club con historia, identidad y una afición profundamente conectada con su equipo. Compartimos la misma forma de entender el crecimiento: construir desde una base sólida y competir con ambición".

El acuerdo refleja el crecimiento y la proyección de dos marcas con una fuerte vinculación con el territorio y una clara vocación de seguir avanzando. Elche CF y Flexicar unen así sus caminos en un momento de expansión para ambas compañías, compartiendo valores como la ambición, la cercanía y el compromiso con su entorno, y con el objetivo de construir juntos una relación sólida y duradera.