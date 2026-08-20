Fede Redondo: "Estoy muy agradecido con la oportunidad que me ha dado Anselmi"

Federico Redondo es uno de los otros "fichajes" que suma el Elche para la 2026-2027. Porque no es una nueva incorporación, pero casi como si lo fuera. El argentino cuenta para Martín Anselmi. El hijo de la leyenda Fernando Redondo ha pasado de apenas jugar 170 minutos en liga el año pasado... a iniciar esta liga como titular. Eso sí, en un nuevo rol partiendo como central, donde se siente "muy cómodo". "Nunca había jugado específicamente ahí, pero es una posición con la que convivo en este fútbol moderno", explica en su primera rueda de prensa desde que llegó al Elche en verano del 2025.

El pivote, reconvertido como "líbero", mira al Barça sin complejos de cara al partido de este domingo (21:30 horas), en el Martínez Valero. "Todos los partidos son importantes, pero este será el primer partido en casa y contra el vigente campeón tiene un extra. Lo haremos lo mejor que podamos tratando de sacar nuestras virtudes. No hay una forma clara de anularles, por algo son los campeones de la última liga. Pero intentaremos de potenciar nuestras virtudes y trataremos de tener la pelota", explicó el jugador de 23 años.

"Intentaremos de potenciar nuestras virtudes y trataremos de tener la pelota" Fede Redondo — Jugador del Elche CF

Redondo valoró de manera positiva el estreno en Riazor, tanto a nivel grupal como en su caso personal: "Yo viví el debut con tranquilidad. Creo que la pretemporada de todos ha sido buena. Estoy muy contento por ser titular el pasado lunes. Hicimos un gran partido todos los chicos. Fue un punto importante en una cancha compleja".

Nueva posición

El ex del Inter Miami, que tiene contrato como franjiverde hasta junio del 2030, ha experimentado una importante metamorfosis en su fútbol este verano. Anselmi le ha reconvertido desde el pivote al centro de la zaga, jugando un papel fundamental en la salida de balón, donde destaca en sus principales virtudes. Frente al Dépor intentó 64 pases en apenas 60 minutos, más que nadie en la primera hora de juego. "Es una línea diferente a la de Sarabia, pero la verdad que yo he hecho cosas muy parecidas en mi carrera. Estoy acostumbrado a jugar en el centro de los centrales. He hecho una buena pretemporada", dijo al respecto.

"Nunca había jugado específicamente como central, pero es una posición con la que se convive mucho en el fútbol moderno. En la mayoría de partidos, hay muchas veces que el pivote se mete entre centrales. Estoy muy cómodo ahí, la verdad", agregó. Además, puso en valor la confianza que le transmitió el técnico para cambiar su posición: "Estoy muy agradecido con la oportunidad. Me planteó esta nueva opción, me explicó el motivo y lo entendí. Tiene mucho mérito".

Posible salida

El pasado mercado invernal, la baja importancia de Redondo con Sarabia llevó a gran parte del entorno franjiverde a pedir una cesión para el argentino. Sin embargo, él siempre quiso continuar como franjiverde, confiando en ir ganando importancia con el paso de los meses. Así ha terminado siendo. "Nunca pensé en salir. Estoy muy cómodo en Elche. Es un club y una ciudad que me gusta. Yo tengo muchas ganas de jugar aquí y de hacerlo bien. Y si Dios quiere, marcar aquí una linda historia", explicó el argentino.

Redondo habló sobre su padre, el mítico Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid. "Él sabe que estoy contento aquí. El Elche es un club que le gusta mucho por su ideología, sabe que siempre se intenta jugar bien al fútbol y ese es el fútbol que más le gusta. Estamos muy contentos aquí", desarrolló. El jugador nacido en Madrid (es hispanoargentino) también puso en valor el ambiente de fútbol que se respira en la ciudad: "Conocía al club, pero verlo desde dentro es diferente. Hay mucho sentimiento de pertenencia hacia el club. Ese cariño que hay desde fuera hace que yo también me encariñe. Yo quiero seguir aquí por mucho tiempo".

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Para finalizar su comparecencia, Redondo quiso dejar claro que considera a la delantera franjiverde como "bien cubierta" con Fer Niño, Abiel Osorio y Ezequiel Ponce. "No vamos a tener problema con el gol. Todos son grandes delanteros. Creo que está más que cubierta la posición. Los delanteros del año pasado lo hicieron muy bien... pero los de este año volverán a estar bien", desarrolló.