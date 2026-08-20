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Locura por el Elche-Barça: el Martínez Valero estrenará la temporada con lleno técnico

Los elevados precios por localidad no suponen un impedimento para la afición franjiverde, que prácticamente agota todas las localidades a tres días del partido

La afición del Elche entona el 'Aromas Ilicitanos' durante un partido de liga, el año pasado.

La afición del Elche entona el 'Aromas Ilicitanos' durante un partido de liga, el año pasado. / AXEL ALVAREZ

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Locura por el Elche, por los campeones del mundo y por el regreso del fútbol al Martínez Valero. El feudo franjiverde se llenará este domingo (21:30 horas), en el Barça-Elche correspondiente a la jornada 2 de la Primera División. A falta de tres días para el choque, apenas restan unas pocas entradas sueltas distribuidas por todo el estadio, para una noche que nadie se quiere perder.

La oportunidad de ver a hasta ocho campeones del mundo del Barça y el debut en casa del equipo de Martín Anselmi han impulsado a una afición que, pese a los elevados precios por cada entrada, se ha volcado para la cita. La venta abrió el pasado martes a las 16 horas vía online, a través de la web del club, y desde el primer momento la "cola virtual" ha estado presente para todo aquel que ha querido adquirir su localidad.

Dos aficionados del Elche celebran un gol de su equipo, durante esta temporada.

Dos aficionados del Elche celebran un gol de su equipo, durante esta temporada. / Áxel Álvarez

Desde el club estiman que la cifra total de asistencia será no muy lejana a los 31.388 espectadores, aforo máximo del estadio Martínez Valero. El club cuenta con 27.000 abonados para esta temporada, quienes podrán acceder con su carnet al partido, mientras que las localidades restantes se agotarán en taquillas, ya sea online o presencial.

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Últimas localidades

Pese a la elevada demanda, todavía se pueden comprar las últimas entradas para la puesta en escena del conjunto de Martín Anselmi. Estas se irán liberando conforme los abonados que no vayan a acceder al partido liberen su asiento, con el objetivo de que otro aficionado que sí pretenda asistir pueda adquirir la butaca. En la web oficial del Elche se podrán ir adquiriendo durante los próximos dos días las localidades que el club vaya poniendo a la venta de manera progresiva.

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