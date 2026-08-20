Ponce y Osorio se apuntan al reto del Elche-Barça

Inscritos... y listos para jugar. Abiel Osorio y Ezequiel Ponce estarán a disposición de Martín Anselmi este domingo(21:30 horas). Los dos delanteros, ambos argentinos, contar con sus primeros minutos a lo grande: en el estreno del Martínez Valero este curso y frente al Barça, vigente campeón. Tanto Osorio como Ponce se han ejercitado con total normalidad en la sesión de este jueves, abierta para medios en los primeros 15 minutos. Y apuntan a formar parte de la convocatoria.

El club peleó el pasado lunes para que ambos llegaran inscritos a Riazor, en el debut liguero. Lo consiguieron apurando hasta el final, con Ponce siendo inscrito sobre las 19:30 horas. Pero ninguno de los dos tuvo minutos frente al Dépor. De hecho, Osorio ni siquiera formó parte de la convocatoria al estar todavía lejos del ritmo competitivo. Pero tras sumar varios entrenos más a lo largo de la semana, podrían aportar contra el equipo de Hansi Flick. Eso sí, dificilmente serán titulares en un partido que promete ser de elevada exigencia física.

Recupera efectivos

La sesión de este jueves, marcada por el buen ambiente de la plantilla, inició con un pasillo a quienes debutaron con la franja en Riazor. El delantero Fer Niño, el centrocampista Javi Morcillo y el canterano Umaru Konare recibieron el "afecto" de sus compañeros al inicio del entreno, desarrollado en el Martínez Valero. No pudo estar Álvaro Padilla. El carrilero ilicitano se ejercitó al margen del grupo debido a un golpe que se llevó en los minutos que disputó frente al Dépor.

Pepe Contreras, pendiente del entreno del Elche de este jueves. / INFORMACIÓN

Junto a Padilla, Anselmi contó únicamente con dos bajas más: el extremo Yago de Santiago y el atacante Adam Boayar. Ambos siguen en sus procesos de recuperación, De Santiago por sus problemas en la rodilla y Boayar por problemas musculares. No estarán frente al Barcelona este domingo. De todo lo que sucedió durante la sesión estuvo muy pendiente el director deportivo franjiverde Pepe Contreras, a quien se vio sentado en el graderío del Martínez Valero junto al analista, Andrés Paz.

También entrenan ya con Anselmi Grady Diang y John Chetauya, ausentes en Riazor por molestias, pero que estén presentes frente al Barça no está decidido. Junto a ellos estuvo Bambo Diaby, descartado en la primera jornada por decisión técnica.

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El estadio, listo

Quien sí está listo para debutar en LaLiga 2026-2027 es el estadio Martínez Valero. El feudo franjiverde, con todos los asientos sustituidos del anillo inferior, presentará una imagen algo renovada en la visita del Barça. También luce especialmente bien el césped del campo, un aspecto que siempre ha dado problemas al Elche en los primeros compases de la competición.