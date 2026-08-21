Anselmi reivindica un Elche con identidad ante el Barcelona: "La clave está en ser nosotros"

Martín Anselmi no quiere que la visita del vigente campeón de Liga desdibuje al Elche. El técnico franjiverde admite que el plan para recibir este domingo (21:30) al Barcelona deberá adaptarse en las formas, pero considera innegociable la identidad que quiere imprimirle al equipo y que, asegura, empezó a verse en Riazor.

"La clave está en ser nosotros. Si nos alejamos de ser nosotros por el rival que está enfrente, seguramente nos alejemos de lo que queremos ser y eso nos aleje del resultado", ha advertido el argentino en la previa de su primer partido oficial como local. El Martínez Valero recibe al Barça en una circunstancia particular: será la segunda jornada para los ilicitanos, al mismo tiempo que significará el estreno liguero de los azulgranas.

Anselmi resta importancia a esa diferencia en el calendario y tampoco compra la posibilidad de que enfrentarse ahora al campeón, sin suficiente rodaje y con varios futbolistas incorporados tarde tras el Mundial, pueda beneficiar al Elche. "Cuando te toca, te toca", ha zanjado. Para el rosarino, el momento, con sus ventajas y desventajas, es común a ambos rivales y el Barça, recuerda, "sigue siendo un gran equipo".

La esencia, por encima del rival

El Elche comenzó la Liga con un empate a uno en Riazor después de sobreponerse al gol inicial de Aubameyang. Anselmi terminó aquel encuentro convencido de que su equipo había sido superior, y por ello apuesta por trasladar esa actuación al Martínez Valero, aunque no es cuestión de calcar el plan de partido.

En esta línea, el entrenador diferencia entre la "esencia", aquello que quiere que haga siempre su equipo, y el "cómo", condicionado por cada adversario. Contra el Barça ha adelantado ajustes, pero no una renuncia al estilo. "Tenemos una forma de jugar y creemos que esa esencia es la que nos acerca a ganar", sostiene. Un discurso que suena optimista ante la dimensión del rival y que, justamente, queda a expensas del "cómo" cumplirlo.

Cuando haya una camiseta del Barça, tiene que haber muchas del Elche para combatir Martín Anselmi

La receta que propone ante la calidad individual de los culés pasa sobre todo por reducir distancias y actuar colectivamente. "Si hacemos las cosas juntos y las hacemos en equipo, nos multiplicamos", señala Anselmi, que quiere un Elche capaz de "viajar junto" tanto cuando tenga el balón como cuando deba defender. Lo ha descrito con una imagen: "Cuando haya una camiseta del Barça, que haya muchas del Elche para combatir".

El encuentro servirá también como presentación de Anselmi ante su nueva afición. Desde que llegó al club, reconoce, esperaba poder vivir el Martínez Valero lleno desde el banquillo local. "Me genera cosas, me genera ganas de estar en nuestro estadio con nuestra gente y de poder todos juntos ser Elche", admite. Debutará, además, con la grada a reventar.

El entrenador del Elche, en instantes previos a la comparecencia. / Áxel Álvarez

Anselmi considera que esa comunión fue una de las fortalezas del Elche la pasada campaña y pretende reconstruirla desde el primer día. "Lo único insustituible son los hinchas", recordó citando a su compatriota Marcelo Bielsa. Pero establece también para los futbolistas la responsabilidad de contagiar a la afición: "Estoy deseando ver un estadio lleno y poder darles esa competitividad y ese espíritu de equipo que queremos ser dentro del campo".

Los antecedentes, incluida una última victoria franjiverde sobre los azulgranas que se remonta a hace más de medio siglo, son para el argentino únicamente "datos de color".

Todos disponibles salvo Adam

En el plano físico, el entrenador apunta únicamente a Adam, que continúa con su recuperación, mientras permanece pendiente de la evolución de Yago de Santiago. El resto está disponible, incluidos los últimos jugadores incorporados, aunque Anselmi reconoce que atraviesan situaciones diferentes después de llegar con distintos niveles de preparación.

"Ninguno está no apto para jugar", precisó, convencido de que los minutos y las semanas terminarán por proporcionarles no solamente mejor condición física, sino también "sensibilidad" y ritmo competitivo.

Tampoco quiere Anselmi que lo que diga el electrónico modifique la conducta de sus jugadores. De Riazor rescata que el equipo mantuviese su plan incluso después de verse por detrás. Para el argentino, competir pensando en la siguiente acción y no en el resultado es una muestra de madurez, muy necesaria para capear el temporal Barça y salir airoso.

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"El resultado cambia constantemente, no es eterno, dura lo que dura, entonces no es excusa para competir menos o más", ha explicado Anselmi. Ganando, empatando o perdiendo, su exigencia es la misma: "Tienes que seguir". Sea en el marcador de un partido, sea en la tabla clasificatoria.