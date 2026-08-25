Abiel Osorio sigue a la espera en el Elche

El paso de Abiel Osorio por el Elche está sembrando más dudas que certezas y no por el rendimiento futbolístico. El delantero argentino se incorporó a la dinámica del equipo 43 días más tarde que el resto de compañeros, una situación que le ha privado de tener una pretemporada al uso con sus amistosos y entrenamientos pertinentes. Aterrizó en Elche con el arranque de la liga a la vuelta de la esquina y el ritmo de los compañeros ya estaba orientado a la competición doméstica.

Pese a la tardanza en la incorporación por unos problemas burocráticos, Anselmi aseguró que se encontraba en buenas condiciones por el trabajo específico que había estado realizando en Argentina. Con todo esto y después de dos jornadas, el punta es el único fichaje que no ha sumado minutos en liga. Además, tampoco ha estado en ninguna de las dos convocatorias, ni ante el Deportivo ni ante el Barça.

"A Abiel cada vez lo vemos mejor, ya repetí muchísimas veces que había llegado con una inactividad competitiva, pero que se nota que estuvo trabajando mucho en este periodo hasta llegar aquí. Lo hizo de manera individual, creo que está muy cerca de poder estar en los partidos junto a nosotros. El trabajo que hizo individualmente aceleró mucho el proceso. Después de un tiempito con el equipo va cogiendo esa finura que te da el entrenar junto al resto de compañeros. Pronto lo vamos a poder ver, no tiene ningún problema físico, todo lo contrario. Estoy muy feliz por cómo evoluciona y, sobre todo, por el hambre y el deseo que tiene de ayudarnos", comentaba Martín Anselmi tras ser preguntado por Abiel Osorio en la rueda de prensa posterior a la derrota por cero goles a cinco ante el Barça.

El estreno está al caer

Según el técnico argentino, el debut de Osorio con la franja está al caer en lo que sería una gran noticia para los intereses franjiverdes. A día de hoy el Elche no está sobrado de efectivos en lo que respecta a la delantera, por lo que sumar un nueve a la causa sería una noticia alentadora para Martín Anselmi. Las próximas citas en las que el "El Tanque" podría debutar son el próximo viernes en Santander ante el Racing o el lunes siete de septiembre en el Martínez Valero frente a la Real Sociedad.

Por el momento ninguno de los delanteros franjiverdes ha visto puerta en competición oficial. Ni Fer Niño ni Ponce fueron capaces de enviar el balón a la red en los dos últimos encuentros, ya que el único que consiguió tal hazaña fue Marc Aguado en Riazor para salvar un punto. Un protagonista poco habitual, pero que consiguió convertir un testarazo con la cabeza para la sorpresa de todos, en especial de Gonzalo Villar.

El fichaje que mejores sensaciones ha dejado y más ilusiona a la gente pese al poco tiempo que estuvo sobre el verde es Facundo Buonanotte. El argentino fue de las pocas noticias positivas de la derrota ante el Barça y como dijo Anselmi en rueda de prensa, podría haberse marchado a casa con un gol. Lo evitó primero el palo y más tarde Joan García, pero el número diez se encargó de demostrar la calidad que atesora y que le ha llevado a estar en equipos como el Chelsea.

Javi Morcillo, otra incorporación de este verano, también ha debutado con la franja. Lo hizo en Riazor ante el Deportivo y contribuyó a los suyos con una dosis de calma y precisión con el balón en los pies. La competencia en la delantera para Abiel Osorio, Fer Niño y Ezequiel Ponce, también han disputado minutos en este arranque liguero.