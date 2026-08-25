El Elche regresa a un escenario maldito

LaLiga EA Sports camina a un ritmo vertiginoso. Parecía ayer cuando la franja arrancó la pretemporada y a día de hoy ya encara la tercera fecha del campeonato. Lo hace con un punto en el casillero y después de haber recibido una goleada sonrojante en la que, quizás, por tramos no mereció tanto castigo. Los errores se pagan y el Barça sabe de eso. Los culés aprovecharon varios deslices en la salida de balón y los franjiverdes se vieron con un cero a dos en contra antes del descanso. A bien seguro Martín Anselmi ha sacado conclusiones de esos desajustes y tratará de evitarlos en Santander, una ciudad que históricamente no ha sido muy del agrado en Primera División.

Hay plazas que a lo largo de los años pueden generar un malestar por los planteamientos rivales y Santander es una de ellas. En siete visitas a la capital cántabra, el Elche ha caído en todas y cada una de ellas en Primera División. Ni un empate, todo derrotas en el escenario que albergará el viernes a las 19 horas el primer partido de la jornada tres de LaLiga EA Sports. Un historial negativo para el que hay que retroceder más de cuatro décadas si se quiere buscar el último precedente entre ambas entidades en la élite del fútbol español.

Fue hace 41 años, en la temporada 1984-1985. Ambos equipos eran recién ascendidos y se vieron las caras en la jornada 24 de liga. El Elche se presentó en Los Campos de Sport de El Sardinero como último clasificado con 16 puntos, por debajo del Murcia, el Hércules y el Espanyol. Mientras tanto, el Racing era 11º a cinco puntos del descenso. El resultado le hizo justicia a la temporada franjiverde y el conjunto cántabro superó por 2-0 al ilicitano con goles de Nando en propia meta y Rubén Bilbao. Aquel curso el Elche terminó descendiendo y necesitó tres temporadas para poder retornar a Primera.

Aguado intenta robar un balón en el último Racing-Elche. / LOF

El primer duelo entre ambos equipos se disputó en la temporada 1960-1961, en la que fue la segunda temporada del Elche en Primera División. El domingo 20 de noviembre de 1960 cántabros e ilicitanos se vieron las caras en el Sardinero y el resultado fue un amplio 5-1 favorable al conjunto local. Por parte de la franja vio puerta Iborra, pero lo hizo cuando el marcador ya reflejaba una manita. Un año más tarde la suerte siguió siendo la misma, ya que el Racing volvió a vencer, en este caso con un resultado de 3-1.

El último duelo entre el Racing de Santander y el Elche se dio en Segunda División y también terminó con un resultado desfavorable a la franja. El dos de marzo de 2023, con Los Campos de Sport de El Sardinero como escenario, se vieron las caras ambas entidades en un duelo correspondiente a la jornada 29. El Elche se presentaba en Santander siendo el líder de la liga con 50 puntos, mientras que el Racing era tercero a un solo punto de la cabeza. Durante el partido el conjunto cántabro fue muy superior y superó por dos goles a cero a una franja que cayó en la clasificación hasta el quinto puesto.

Una temporada exitosa

Los goles corrieron a cargo de Arana en el cinco y Aldasoro en el 23. Pese a que el triunfo se lo llevaron los locales, la temporada terminó siendo mucho más éxito para el Elche. La franja consiguió ascender a Primera como segundo clasificado, mientras que el Racing terminó cayendo al "play-off". En las semifinales se enfrentó al Mirandés, pero la vuelta en Anduva fue demasiado y se despidieron del ansiado ascenso. Lo consiguieron una temporada más tarde proclamándose campeones de liga con José Alberto López a los mandos.

Con vistas al próximo duelo, la franja ha llevado a cabo la segunda sesión de entrenamiento de la semana. Lo ha hecho sin Yago de Santiago y Adam Boayar, ambos en el dique seco por problemas físicos. Mientras que el primero continúa con la rehabilitación tras la artroscopia a la que se sometió en su rodilla el pasado mes de mayo, el segundo sigue con el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió en el inicio de la pretemporada. El que sí que estuvo junto al resto de compañeros fue Abiel Osorio, inédito hasta el momento, pero en condiciones de ser de la partida el próximo viernes.

El Elche, que todavía no conoce lo que es ganar esta temporada, sigue inmerso en el intento de traer nuevos perfiles al equipo que ayuden a Martín Anselmi a conseguir el objetivo de la salvación. Los últimos días de mercado apuntan a ser decisivos tanto en las salidas como en las llegadas. Siguen haciendo falta varias incorporaciones que eleven el nivel, más aún después de evidenciarse algunas carencias ante el Barça en el Martínez Valero.