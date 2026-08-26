Bigas protege al vestuario del Elche antes del final del mercado: "Esperemos que no haya salidas"

Un final de mercado "sin salidas". Es lo que espera el capitán del Elche, Pedro Bigas. Así lo ha trasladado este miércoles, desde la sala de prensa del Martínez Valero en la previa al Racing-Elche de este viernes (19 horas). "Si tiene que llegar alguien será bienvenido. Pero lo que esperamos es que no haya salidas", comenta. El central dice sentirse bien tras superar unas molestias en la rodilla este verano y promete dar guerra por volver a ser titular: "Se lo intentaré poner lo más difícil posible al entrenador". Además, lanza un mensaje al vestuario por la segunda parte frente al Barça: "Hubo momentos en los que no fuimos un equipo".

Derrota frente al Barça: "Creo que hicimos una gran primera parte, pero frente a estos grandes equipos con mínimos errores te penalizan. El resultado fue excesivo. Pero también hay que mirar hacia dentro. Hubo tramos de la segunda parte en los que no fuimos un equipo bien agrupado, como solemos ser. Tuvimos un tramo en el que estuvimos muy despistado. Pero bueno, como te he dicho antes nos quedamos con lo positivo y nos sirve de aprendizaje. Ahora ya miramos hacia adelante, a El Sardinero. Sería bonito poder conseguir allí los tres primeros puntos".

"De momento no me ha tocado jugar mucho, pero estoy trabajando para poner las cosas difíciles al entrenador" Pedro Bigas — Capitán del Elche

¿Preparado para ser titular?: Yo me encuentro bien. Ha sido una pretemporada un poco distinta para mí, porque nunca había parado en una pretemporada y en esta he tenido que parar por unas molestias en la rodilla. Yo quería llegar en las mejores condiciones para el inicio de liga y ha sido así. De momento no me ha tocado jugar mucho, pero estoy trabajando para poner las cosas difíciles al entrenador. Después ya es él el que decide. Ya te digo, si no me toca jugar, toca ponérselo difícil al compañero porque así elevaremos el nivel de competencia.

Partido frente al Racing: "Creo que la clave está en estar convencidos de nuestra propuesta. Toca ir allí con la intención de estar unidos en todo momento. Estamos trabajando toda la semana los puntos débiles del rival y si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones. Haciendo las cosas bien tendremos opciones de sacar los puntos. Este equipo es capaz de todo, estamos convencidos de ello".

La plantilla del Elche saluda a la afición, tras la derrota frente al Barça. / Áxel Álvarez

Mercado de fichajes: "No sabemos lo que queda por venir. Ya sabemos la manera en la que se hacen las cosas aquí, sabemos que están trabajando para hacer la mejor plantilla. Los jugadores que han venido están en proceso de adaptación, pero están haciéndolo bien. Yo creo que tenemos un buen equipo, estando todos al 100% tenemos potencial. Lo mejor de todo es que los que vienen parece que lleven mucho tiempo aquí, se integran de maravilla. Si tiene que llegar alguien, bienvenido sea. Pero esperemos que no haya salidas".

"No sabemos lo que pasará aquí, pero si dependiese de mí se quedaba" Pedro Bigas — Capitán del Elche

David Affengruber: "Me encantaría que siga. Es un jugador del Elche y tiene contrato aquí. No sabemos lo que pasará aquí, pero si dependiese de mí se quedaba. Sabemos que es una tentación para otros equipos, pero claro que quiero que se quede. La decisión no será nuestra, pero si se puede hacer algo lo haremos para que siga".

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Momento del vestuario: "Nuestro día a día es muy bueno y creo que es una de las cosas más difíciles de conseguir en un vestuario. Juntar a un grupo tan grande de gente y que sea una familia es fácil de decir, pero difícil de hacer. Año tras año, aquí cada vez es mejor. Viene gente muy sana con ganas de defender la franja. Es algo que no debe de perderse nunca porque hace el trabajo ameno. Hay que valorarlo".