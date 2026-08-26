El Elche apuesta por "Pirri", una de las joyas de la cantera del Atlético de Madrid

El Elche ha cerrado este mercado de fichajes una incorporación que ha pasado por debajo del radar... pero que promete dar que hablar en un futuro. La cantera franjiverde, acostumbrada durante la última década a aglutinar a gran parte del talento de la provincia, pero también a mirar de reojo al mercado nacional; ha fichado para el Ilicitano uno de los mayores proyectos que tenía el fútbol base del Atlético de Madrid: Álvaro Tamargo (Madrid, 2007).

"Pirri", como se le conoce en el mundo del fútbol, firmó como franjiverde hace un par de semanas, tras dejar la cantera colchonera 12 años después (se formó allí desde el 2015, con apenas 8 años). Mediapunta, capitán y dorsal número "10" del Juvenil A colchonero, decidió abandonar este verano el Atleti. Tenía una oferta sobre la mesa, pero Tamargo optó por seguir con su incipiente carrera lejos del Cerro del Espino.

Después de un largo verano en busca de su siguiente proyecto, el Elche le convenció en un par de horas. Tenía más propuestas que también pujaron fuerte con él, entre las que destacó por su insistencia el Girona B de Ángel Donato (quien le entrenó en el Juvenil colchonero el pasado curso). Pero el formar parte del filial franjiverde sedujo a "Pirri", firmando por dos temporadas —hasta junio de 2028— además de una adicional sujeta a disputar una serie de partidos con el primer equipo.

Grandes condiciones

Álvaro Tamargo llega al conjunto franjiverde tras firmar una de las mejores temporadas de su carrera en el Atleti. Fue el capitán del Juvenil A, subcampeón del grupo 5 de la División de Honor. Además, también despuntó en la Youth League (Champions League de Juvenil), con una gran actuación frente al Inter de Milán con un gol y dos asistencias. También le hizo gol al Real Madrid en el derbi liguero.

Quienes han seguido su desarrollo futbolístico ponen el foco en su grandísimo golpeo desde media distancia y su capacidad para moverse entre líneas. "Tiene un punto de gravedad bajo, es un futbolista hábil. No es un malavarista, pero sí que se mueve muy bien entre líneas. Ha sido un jugador muy destacado en el Juvenil A, tanto en liga como un Youth League. Creo que Elche es un buen destino para él", destaca Jorge San Cristóbal, especializado en la cantera del Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas

"Pirri", durante un entrenamiento con el Ilicitano. / ECF

Además de su papel destacado con el Juvenil, el pasado curso "Pirri" también entrenó en varias ocasiones bajo las órdenes del Cholo Simeone, con el primer equipo rojiblanco. Ahora aterriza en Elche, con quien ya suma dos partidos amistosos dejando buenas sensaciones. El entrenador Carlos Cuéllar será el encargado de seguir puliendo a un futbolista con unas grandes condiciones técnicas... que seguirá con su desarrollo defendiendo la franja tras cambiar el Atleti por el Elche.