El Elche, en la carrera por fichar al central Álvaro Cortés

El Elche valora como una opción para reforzar su zaga al central Álvaro Cortés, canterano del FC Barcelona. El conjunto franjiverde es uno de los muchos clubes que están interesados en la situación del defensor zaragozano, de 21 años. El zaguero iba a formar parte de la primera plantilla del Barça en la temporada 2026-2027, pero el club culé ha decidido finalmente salir al mercado a por un central y dará salida al propio Cortés en los próximos días.

Tal y como ha avanzado SPORT, medio que pertenece a Prensa Ibérica al igual que INFORMACIÓN, son muchos los clubes que están inmersos en la carrera por hacerse con los servicios de Cortés. Además de en España, otros clubes de Italia, Alemania, Croacia o el Brujas belga se postulan para incorporarle en estos últimos compases del mercado. Según ha podido averiguar este periódico, el Elche es uno de los clubes que se encuentra en la carrera por firmar a Álvaro Cortés, quien llegó a debutar el pasado curso con el primer equipo.

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Álvaro Cortés, durante un entrenamiento con el primer equipo del Barça, la temporada pasada. / FCB

Canterano del Zaragoza, Cortés se marchó al Barça en edad Juvenil, en la temporada 2021-2022. Ha ido creciendo dentro de La Masía hasta convertirse en uno de los centrales titulares del Barça Atlètic el pasado curso, en Segunda RFEF. Esta pretemporada ha estado bajo las órdenes de Hansi Flick y la idea era que se quedara en el club... pero la decisión por parte de la directiva culé de firmar a un central en el mercado le empujan fuera del Barça. El Elche sigue muy de cerca su situación del zaguero zurdo (también mide 1,90 metros), un perfil de central que le falta a la plantilla de Anselmi.